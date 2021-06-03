Болезненный вратарский вопрос.

Самонов и Билялов

Задолго до чемпионата мира в Риге стало понятно, что из-за нынешних особенностей турнира (пандемия, карантин, поздний Кубок Стэнли) большого числа игроков из НХЛ ждать не стоит. Одновременно с этим абсолютно все наши сильнейшие вратари оказались за океаном. Остались лишь совсем ветераны вроде Кошечкина или Еременко либо добротные голкиперы — но не уровня MVP Кубка Гагарина-2019, а сейчас вратаря «Айлендерс» Ильи Сорокина.

Поэтому вопрос с будущим первым номером на ЧМ обсуждался почти весь сезон. Что делать, если не будет вратарей из НХЛ? На Евротуре тренерский штаб делал ставку на голкипера СКА Александра Самонова.

Однако плей-офф КХЛ он провел неудачно. Самонов имел фору перед Хелльбергом, так как с россиянином в воротах армейцы могли ставить еще одного полевого легионера. Но московское «Динамо» одержало единственную победу в серии второго раунда при прямом «участии» Самонова, после чего СКА доверился шведу.

Параллельно на «Востоке» в воротах «Ак Барса» блистал Тимур Билялов. Но собственный защитник Рукавишников уронил на голкипера форварда «Салавата» Плэтта, что привело к растяжению связок вратаря. Билялов смог вернуться на лед, и «Ак Барс» чуть не спас серию после двух стартовых поражений от будущего обладателя Кубка Гагарина. Заслужил Билялов и вызов в сборную, но так как до конца не восстановился от травмы, то в хорошо знакомую ему Ригу Тимура не взяли.

Звягин и Фомичев

Ненадолго вернемся на 15 лет назад. В 2006 году чемпионат мира также проходил в Латвии. На него сборная России отправилась с бригадой вратарей Соколов — Звягин — Фомичев. Одних фамилий мало — стоит вспомнить и обстоятельства.

Фомичев был самым молодым, но в ЦСКА играл неудачно и крепко осел под Скудрой. В сборной он шел третьим номером.

Звягину уже исполнилось 35. Он был вторым номером в «Динамо» и дебютантом ЧМ. Не основным он должен был оказаться и в сборной, но сыграл большую часть матчей — однако благодаря не феноменальному хоккею, а травме лучшего голкипера.

Соколов на год моложе Звягина, давно хорошо зарекомендовал себя в сборной, но прямо перед ЧМ Максим получил повреждение и мог восстановиться только ближе к матчам плей-офф. Обычно это повод вычеркнуть игрока из заявки, но его все равно взяли, так как никакой веры в Звягина с Фомичевым не было и быть не могло.

Как только Максим был готов играть, его сразу бросили в бой. Сборная стала первой в группе, но вылетела в четвертьфинале от Чехии. Причем вратарская ситуация фактором поражения тогда не стала.

К счастью, сейчас вспоминать про травмированного Билялова не приходится — даже в текущей «плохой» ситуации до старта турнира были варианты намного лучше, чем Звягин с Фомичевым 15-летней давности.

Худобин и Георгиев

Вернемся в наши дни. На последнем этапе Евротура Самонов и его партнеры Бочаров с Федотовым стеной не выглядели, что лишний раз усилило опасения за пост номер один. Все, включая штаб сборной, активно стали прикидывать, кто из НХЛ может спасти отечество.

Глупо спорить, что топ-вратарь в команде — это благо. Но у Василевского, Бобровского (на тот момент), Варламова, Сорокина сезон еще продолжался. Шестеркин не смог помочь из-за повреждения, хотя оно ему почему-то никак не мешало защищать ворота клуба из Нью-Йорка в последних матчах регулярки, которые уже не имели никакого значения.

Беспокойство продолжало нарастать и в какой-то момент стало походить на истерику. Совсем странно выглядели переживания из-за отказов по Худобину и Георгиеву.

Да, Антон зажег в прошлогоднем плей-офф, но в этом сезоне уровень надежного первого номера он не подтвердил. Год назад Худобина сравнивали с Тимом Томасом, однако американец не был вратарем одного кубкового похода, а реально входил несколько сезонов в элиту. Худобин продолжил делить время в «Далласе», только если раньше он это делал с Бишопом, который был в числе сильнейших в лиге, то в этот раз Бен был из-за травмы вне игры, а конкурентом Антона стал юный Джейк Эттинджер. И не сказать, что россиянин смотрелся на его фоне лучше, как подобает более опытному и дорогому вратарю.

Георгиев тоже не оставил однозначного впечатления. Изначально «Рейнджерс» решили использовать двух вратарей в очередь. Старт у Шестеркина не задался, после была еще и травма. Но отличную возможность для Георгиева перетянуть одеяло на себя он не использовал — был неубедителен настолько, что клубу пришлось давать время такой посредственности, как Кинкейду.

И Антон, и Александр хорошие вратари, но от топ-статуса и даже от статуса просто первого номера далеки. Можете меня распять на логотипе НХЛ, но я не уверен, что они сделали бы сборную принципиально сильнее. Следующая стадия переживаний могла привести нас к тому, чтобы начать лить слезы по Михаилу Бердину или вспоминать о достижениях в финском ТПС Андрея Кареева.

Самсонов и Бобровский

После групповой стадии турнира все вратарские опасения не подтвердились. Получилось занять первое место в группе. Самонов, на которого в итоге и была сделана ставка, одержал победы в пяти матчах из шести. Свои игры провел без нареканий, оформил два сухаря. Причем не без усилий — даже в последнем матче против немотивированных белорусов в третьем периоде россияне вовсе прекратили играть, и Самонову пришлось потрудиться, чтобы остаться «сухим».

Александр входит в число лидеров как по коэффициенту надежности (1,32), так и по проценту отраженных бросков (94,3). Однако все описанные выше опасения привели к тому, что с самого начала руководство сборной держало место для вратаря из-за океана.

Первым кандидатом, чтобы его занять, был Самсонов, но его не отпустил «Вашингтон». Что, наверное, в этот раз к лучшему. Ушедший сезон Илья явно не может записать себе в актив, так как получился он очень неровным. Были хорошие игры, очевидно, что Самсонов талантлив и имеет большой потенциал. Но это мы знаем давно, а ждали и мы, и клуб, который сделал на него ставку, что россиянин потянет роль первого номера уже в этом сезоне. На деле Самсонов из-за неорганизованности дважды попал в ковид-протокол, не смог выиграть борьбу у чеха Ванечека, а его статистика просела в сравнении с прошлогодней.

Тем временем «Флорида» быстро отправилась в отпуск, и появилась возможность позвать Бобровского. С одной стороны, глупо было бы пренебрегать такой возможностью, и стоит отдать должное самому Сергею, который сразу принял приглашение и помчался в Ригу. Но точно ли благие старания ФХР привели к хорошим последствиям?

?Вратарь Сергей Бобровский прибыл в расположение сборной pic.twitter.com/x7HRDRQ8lu — Хоккей России (@russiahockey) May 29, 2021

Уточню, что я не подвергаю таланты двукратного обладателя «Везины» сомнениям, даже несмотря на два последних неудачных сезона в составе «Пантерз». Но ситуация выглядит не очень.

Один человек делает свою работу, делает ее хорошо и даже отлично, но все идет к тому, что он может быть лишен честно заслуженного права играть в плей-офф из-за того, что объявился более статусный конкурент.

Избежать соблазна сделать выбор не в пользу более опытного Сергея непросто, да и не для того Бобровский ехал в Латвию, чтобы сидеть на скамейке. Я не питаю иллюзий насчет общего уровня Самонова: у него по вратарским меркам низкий рост, нередко Александр неудачно действует при дальних бросках верхом. Но нужно ли чинить то, что не сломано? Самонов в тонусе, а Бобровского ждет другая площадка, нет уверенности, что у него завершилась акклиматизация. У Сергея был небольшой простой, его текущая готовность до конца не ясна.

Кроме того, такая замена нарушает спортивный принцип. Если бы оба играли на чемпионате и Бобровский показал, что он здесь и сейчас лучше, или Самонов действовал неудачно, вопросов бы не было. А так решение может быть принято на основании бэкграунда Сергея. И еще это очередное (которое по счету) сообщение всем, кто играет в России, что если хотите играть за сборную, то обязательно стоит паковать чемоданы и ехать через океан.

Хотели как лучше, но сейчас любое решение по вратарю может оставить неприятный осадок. Как ни парадоксально, но с заявленным сразу Федотовым было бы в этом смысле спокойнее.