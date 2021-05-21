Россия вырвала победу у Чехии на последней минуте! Теперь можно мечтать о золоте или рано?

Михаил Зислис подводит итоги первого матча сборной на чемпионате мира — 4:3.

Хоккей. Чемпионат мира. Группа A

Россия — Чехия — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Голы: Бурдасов — 1 (бол., Григоренко, Морозов), 4:16 — 1:0. Флек — 1 (Шпачек), 9:26 — 1:1. Швец-Роговой — 1 (мен., Каменев), 35:27 — 2:1. Врана — 1 (Кубалик, Хайек), 37:53 — 2:2. Барабанов — 1 (Воронков), 45:28 — 3:2. Кубалик — 1 (бол., Гронек, Коварж), 57:23 — 3:3. Григоренко — 1 (Проворов), 59:41 — 4:3.

Вратари: Самонов — Грубец (59:49).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (9+12+7) — 25 (5+8+12).

Судьи: Бьерк, Норд.

21 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.

Решающая шайба Григоренко в самой концовке третьего периода придала первому успеху сборной России в Риге налет киношной драматичности. Хотя стартовый матч, в котором, по идее, должна царить аккуратность, на протяжении всех 60 минут смотрелся бодро и местами очень зрелищно. Чешский вратарь Грубец, об которого в финале Кубка Гагарина обломала зубы атака ЦСКА, в этой игре показал себя заурядно. И как только раньше к нему не могли подобрать верный код?!

Открыть чемпионат мира яркой и одновременно драматичной победой над одним из главных конкурентов — как минимум хорошая заявка на будущее. Особенно на контрасте с тем, что менее недели назад в Праге россияне отлетели от сборной Чехии со счетом 0:4. Определенные выводы из прежних ошибок были сделаны, и корректировки оказались эффективными. Соперник, привезший несколько интересных и голодных до больших турниров нападающих из НХЛ, на этот раз большую часть матча был незаметен. Три пропущенных Самоновым гола стали следствием скорее собственных ошибок на ровном месте, чем невыносимого давления чешской команды.

Сборной России помогла быстрая шайба, заброшенная элитным по исполнению броском Бурдасова. Она вселила огромную уверенность в каждого хоккеиста и раскрепостила команду психологически. Дело не в том, что чехам тяжелее находиться в положении отыгрывающихся с их фирменной манерой игры на контратаках. Каждый из российских голов забивался при равном счете, когда о каком-то преимуществе говорить не имело смысла.

Известный в прошлом тренер, а ныне красноречивый эксперт Владимир Плющев любит фразу, которая гласит, что «только плохая лошадь начинает с галопа». С ним приходится согласиться. В самом начале турнира строить замки, способные уже в четвертьфинале стать воздушными, бессмысленно. Куда важнее понять, что надо делать дальше и как прибавить. Ошибку обычно надежного и очень ответственного Гаврикова легко можно списать на адаптацию. Защитник проводил первый матч за долгое время, в отсутствие игровой практики «заржавел» и принял неверное решение.

До начала турнира и даже по ходу стартовой встречи было не очень понятно, каким образом сборная России собирается прибавлять, чтобы всерьез задуматься о золотых медалях. По сравнению с Чешскими играми, в исполнении нашей команды был заметен прогресс: возросшие скорости, улучшение физических кондиций, позволявшее брать верх в борьбе за шайбу, и опасные действия бригад большинства. Это были ожидаемые моменты. А что делать дальше, если не считать обязательного сокращения собственных ляпов? Подвести к пику формы ключевых игроков. В первую очередь — нападающих, способных делать разницу в чужой зоне. В этом плане и Барабанов, и Григоренко дали повод для оптимизма. В матче с Великобританией должен получить свой шанс Толчинский. Полностью тревога за конечный результат никуда деться не могла. До решающих матчей есть еще время, чтобы стабилизировать игру. Но сейчас можно перевести дух. Дебют у сборной России вышел очень достойный.