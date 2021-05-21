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Сборная России потеряла потенциального лидера атаки. Насколько серьезна его травма?

Иван Богун
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
21 мая 2021, 21:20
21 мая. Рига. Россия — Чехия — 4:3. Давид Мусил и Константин Окулов. Фото Reuters
21 мая. Рига. Россия — Чехия — 4:3. Давид Мусил и Константин Окулов. Фото Reuters
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Константин Окулов не доиграл до конца матч с чехами.
21&nbsp;мая. Рига. Россия&nbsp;&mdash; Чехия&nbsp;&mdash; 4:3. Михаил Григоренко и&nbsp;Александр Самонов.Россия вырвала победу у Чехии на последней минуте! Теперь можно мечтать о золоте или рано?

Сборная России в стартовом матче группового этапа чемпионата мира вырвала победу у сборной Чехии (4:3) и с хорошим настроением начала турнир в Риге, но похоже, что наша команда до конца турнира потеряла нападающего первого звена Константина Окулова.

Во втором периоде форвард ЦСКА, который сегодня дебютировал на ЧМ в привычном сочетании с Максимом Шалуновым, попал под силовой прием Адама Мусила и после него ушел в раздевалку, не сумев продолжить матч. Нападающий чехов достаточно грубо толкнул его в сторону борта, и, судя по повторам, Константин очень неудачно приземлился на левое плечо.

— Мы еще будем проводить обследование. Видимо, у него акромиально-ключичное повреждение, — прокомментировал повреждение Окулова Валерий Брагин на пресс-конференции.

21&nbsp;мая. Рига. Россия&nbsp;&mdash; Чехия&nbsp;&mdash; 4:3. Валерий Брагин раздает указания.Как побеждать без гимна России и кого заявят в состав сборной? Что говорили Брагин и хоккеисты после победы над чехами

Что такое акромиально-ключичное повреждение? Если говорить простыми словами и не вдаваться в заумную медицинскую терминологию, то речь идет о подозрении на разрыв плечевых связок в месте соединения лопатки и ключицы. В подавляющем большинстве случаев к данной травме приводит именно прямое падение на плечо. Теперь при самом неблагоприятном варианте 21-му номеру россиян может потребоваться операция и несколько месяцев на полное восстановление. В лучшем же случае ему может понадобиться больше недели на возвращение в строй, и для 15-дневного турнира такая пауза — это существенно.

Травма одного из лучших бомбардиров Кубка Гагарина действительно может сильно ударить по сборной России. Во-первых, вынужденно разрывается его связка с Шалуновым, которую весь клубный сезон готовил в ЦСКА для национальной команды Игорь Никитин. Во-вторых, у Брагина выпадает один из ключевых игроков спецбригады большинства. А в-третьих, в нынешней сборной не так много таких креативных и неординарных игроков, как Окулов, которые могут сыграть тонко, но в тоже время эффективно. Потеря Константина точно не должна стать катастрофой для тренерского штаба, учитывая, что в запасе у него есть наконец-то выздоровевший Сергей Толчинский. Однако мастерства у этой команды все же не так много, чтобы она смогла абсолютно безболезненно пережить потерю ярко выраженного технаря.

21&nbsp;мая. Рига. Россия&nbsp;&mdash; Чехия&nbsp;&mdash; 4:3.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры