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Как побеждать без гимна России и кого заявят в состав сборной? Что говорили Брагин и хоккеисты после победы над чехами

Артур Хайруллин
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
21 мая 2021, 21:00
21 мая. Рига. Россия — Чехия — 4:3. Валерий Брагин раздает указания. Фото Reuters
21 мая. Рига. Россия — Чехия — 4:3. Валерий Брагин раздает указания. Фото Reuters
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Самонова хвалили, а тренер Чехии назвал победу соперника заслуженной.

В стартовом матче ЧМ-2021 сборная России победила Чехию — 4:3. Решающий гол Михаил Григоренко провел за 19 секунд до конца третьего периода.

21&nbsp;мая. Рига. Россия&nbsp;&mdash; Чехия&nbsp;&mdash; 4:3. Михаил Григоренко и&nbsp;Александр Самонов.Россия вырвала победу у Чехии на последней минуте! Теперь можно мечтать о золоте или рано?

Валерий Брагин, главный тренер сборной России.

— Как оцените игру Самонова?

— Хорошая игра с его стороны. Пропустил, правда, три гола. Но моментами выручал.

— Почему поставили его сегодня?

— Весь год мы готовили его, у него больше международный опыт.

— Что с Окуловым, который не доиграл матч?

— Мы еще будем проводить обследование. Видимо, у него акромиально-ключичное повреждение.

— В заявке у сборной шесть вакансий. Как оцените состояние Толчинского?

— Толчинский завтра сыграет, он в неплохом состоянии.

— Какие были эмоции в концовке матча?

— Мы работали до конца. Все расклады продумывали перед игрой. Очень хорошая контратака получилась, Григоренко нанес прицельный бросок. Молодец, Миша!

— Какие чувства, когда вместо гимна — симфония Чайковского?

— Так сложилось. Стоим, как и при гимне, радуемся победе.

21&nbsp;мая. Рига. Россия&nbsp;&mdash; Чехия&nbsp;&mdash; 4:3.

Александр Барабанов, нападающий сборной России

— Как оцените качество льда?

— Достойное. Все устраивает, вопросов нет.

— Какие ощущения были, когда слушали музыку Чайковского вместо гимна страны?

— На самом деле, конечно, непривычно, но что поделать. До этого я слышал где-то эту симфонию, но чувств не вызвало.

— Как оцените игру вратаря Самонова?

— Самонов — красавчик, здорово сыграл. Не зря получил приз лучшему игроку матча.

21&nbsp;мая. Рига. Россия&nbsp;&mdash; Чехия&nbsp;&mdash; 4:3. Валерий Брагин с&nbsp;тренерским штабом сборной России.Россия — Чехия: видеообзор матча чемпионата мира-2021

Михаил Григоренко, нападающий сборной России

— Как оцените игру вратаря вашей команды?

— Мы выиграли матч. Наш вратарь сыграл хорошо, делал важные сейвы во время матча.

— Что скажете об атмосфере турнира и своем голе?

— Атмосфера хорошая, почувствовал, что это чемпионат мира. По голу — чехи побежали меняться, получил передачу. Удачно попал, только услышал звук перекладины, думал, что шайба улетела на трибуну. Понял, что забил, только когда ребята стали поздравлять

Филип Пешан, главный тренер сборной Чехии

— Сборная России победила сегодня заслуженно. Мы не придерживались нашего плана. Начали игру хорошо, но после первого пропущенного гола парни сильно нервничали. Хоть мы и не были лучшей командой в матче, до последнего могли рассчитывать хотя бы на одно набранное очко.

Мы выиграли все матчи перед турниром, но в стартовой встрече чемпионата мира уступили. Лучше пусть это будет в начале турнира.

Доминик Кубалик, нападающий сборной Чехии

— Мы начали матч не так, как хотели. Три раза сравнивали счет, но в итоге так и не заработали очков. Обидно. Мой гол? Я старался ничего не придумывать, получил шайбу и бросил.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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