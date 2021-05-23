Худший чемпионат мира уже стал историческим. В Риге нет крутого хоккея, но таких сюжетов на ЧМ не было никогда

За три дня — уже четыре сенсации.

Латвия победила Канаду — впервые в истории (берем крупные международные турниры). Дания Швецию — впервые в истории. Казахстан Финляндию — впервые в истории. Белоруссия Швецию — впервые в истории чемпионатов мира (про чудо в Солт-Лейк-Сити не забываем). Всего за три дня этот чемпионат уже стал историческим.

Чемпионат, да, не для эстетов — нет зрителей, нет звезд, особо нет зрелищности, мало красивого хоккея. Все это сейчас за океаном, в плей-офф НХЛ. И появляется интерпретация «зачем тогда нужен этот турнир в Риге?», но это очень наивно.

No goals for half the game and then it took some shoot-out magic for underdogs Kazakhstan landed a win over the reigning #IIHFWorlds champs.



Watch more ? pic.twitter.com/SJZZMIqczl — IIHF (@IIHFHockey) May 23, 2021

Международный хоккей живет по тем правилам, которые ему подает НХЛ, — на правильную Олимпиаду нужно разрешение, на Кубок мира нужна воля, чтобы его вообще организовать. Попытки на постоянной основе проводить турниры «лучшие против лучшие» уже провалились с Играми в Пхенчхане, и никакой уверенности, что хотя бы пару десятилетий подряд не будет новых разрывов, как сейчас (Кубок мира-2016 — Олимпиада-2022 — целых пять с половиной лет).

Что теперь, ИИХФ и ЧМ распустить, если на них бывает мало классных игроков, а уровень по сравнению с энхаэловским иногда кажется смешным? В идеальном мире, с Олимпиадами и Кубками мира, которые чередовались бы друг с другом раз в два года, чемпионаты мира были бы хорошим дополнением. Где топ-сборные могли бы попробовать молодежь или каких-то сильных хоккеистов, не проходящих в лучшие составы, середняки — побороться с фаворитами, а аутсайдеры — хотя бы получить шанс сыграть на большом турнире за счет формата в 16 участников и длинного группового этапа.

Belarus beat the Swedes today for the first time ever at #IIHFWorlds. Oh, and by the way...with a shutout!? ???



Check out the highlights of their historic victory.??#SWEBLR #IIHFWorlds @hockey_blr @Trekronorse pic.twitter.com/CCtkuLtQ69 — IIHF (@IIHFHockey) May 23, 2021

Реальность иная: из-за олимпийской неизвестности ЧМ вроде как должен выполнять не только функцию «какого-то международного турнира» ради популяризации хоккея, а отвечать высоким стандартам. Но он не может это сделать, если ковид отгоняет игроков от поездки в Латвию.

В таких условиях интрига выходит на первый план и бьет качество. Успехи Латвии, Дании, Белоруссии и Казахстана никак особо не коррелируют с развитием хоккея в этих странах, у всех у них были сборные на ЧМ и покруче. И понятно, что, будь у канадцев, шведов и финнов другие составы, сенсации были бы практически исключены.

Но, к счастью для чемпионата мира, его абстрактный статус выше реально существующего уровня турнира. И вряд ли многие латвийцы, датчане, белорусы или казахстанцы сильно печалятся, что они обыграли не Макдэвида, Бэкстрема или Баркова. А финны или шведы (с канадцами сложнее, но для них Кубок Стэнли логично на порядок важнее) не стыдят свои сборные за поражения, как бывало у нас после печально знаменитых французов 9 мая. Хорошо бы, кстати, чтобы в Риге команда Валерия Брагина обошлась без чего-то подобного.

Менять что-то в международном хоккее, чтобы интрига соседствовала со зрелищностью, как в НХЛ, чтобы было хотя бы 10 топ-сборных и еще 10 середняков, чтобы мы чаще видели всех лучших, — конечно, все это нужно. Но в текущих условиях порадуемся, что ЧМ, разочаровав почти всем, дарит невиданные прежде сюжеты. А ведь прошло всего три дня турнира — дальше может быть еще интереснее.