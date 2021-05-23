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Худший чемпионат мира уже стал историческим. В Риге нет крутого хоккея, но таких сюжетов на ЧМ не было никогда

Павел Климовицкий
Павел Климовицкий
Шеф-редактор по спецпроектам
23 мая 2021, 20:45

Статья опубликована в газете под заголовком: «В Риге нет крутого хоккея, но таких сюжетов на ЧМ не было никогда»

№ 8444, от 24.05.2021

23 мая. Рига. Казахстан — Финляндия — 2:1Б. Радость казахстанских хоккеистов после победы над финнами. Фото Reuters
23 мая. Рига. Казахстан — Финляндия — 2:1Б. Радость казахстанских хоккеистов после победы над финнами. Фото Reuters
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За три дня — уже четыре сенсации.
23&nbsp;мая. Рига. Швеция&nbsp;&mdash; Белоруссия&nbsp;&mdash; 0:1.Двойное чудо на чемпионате мира! Белоруссия шокировала шведов, а Казахстан — финнов

Латвия победила Канаду — впервые в истории (берем крупные международные турниры). Дания Швецию — впервые в истории. Казахстан Финляндию — впервые в истории. Белоруссия Швецию — впервые в истории чемпионатов мира (про чудо в Солт-Лейк-Сити не забываем). Всего за три дня этот чемпионат уже стал историческим.

Чемпионат, да, не для эстетов — нет зрителей, нет звезд, особо нет зрелищности, мало красивого хоккея. Все это сейчас за океаном, в плей-офф НХЛ. И появляется интерпретация «зачем тогда нужен этот турнир в Риге?», но это очень наивно.

Международный хоккей живет по тем правилам, которые ему подает НХЛ, — на правильную Олимпиаду нужно разрешение, на Кубок мира нужна воля, чтобы его вообще организовать. Попытки на постоянной основе проводить турниры «лучшие против лучшие» уже провалились с Играми в Пхенчхане, и никакой уверенности, что хотя бы пару десятилетий подряд не будет новых разрывов, как сейчас (Кубок мира-2016 — Олимпиада-2022 — целых пять с половиной лет).

Что теперь, ИИХФ и ЧМ распустить, если на них бывает мало классных игроков, а уровень по сравнению с энхаэловским иногда кажется смешным? В идеальном мире, с Олимпиадами и Кубками мира, которые чередовались бы друг с другом раз в два года, чемпионаты мира были бы хорошим дополнением. Где топ-сборные могли бы попробовать молодежь или каких-то сильных хоккеистов, не проходящих в лучшие составы, середняки — побороться с фаворитами, а аутсайдеры — хотя бы получить шанс сыграть на большом турнире за счет формата в 16 участников и длинного группового этапа.

22&nbsp;мая. Рига. Великобритания&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 1:7. Хоккеисты сборной России празднуют заброшенную шайбу.Россия разгромила британцев, но проявила великодушие: могли забить больше

Реальность иная: из-за олимпийской неизвестности ЧМ вроде как должен выполнять не только функцию «какого-то международного турнира» ради популяризации хоккея, а отвечать высоким стандартам. Но он не может это сделать, если ковид отгоняет игроков от поездки в Латвию.

В таких условиях интрига выходит на первый план и бьет качество. Успехи Латвии, Дании, Белоруссии и Казахстана никак особо не коррелируют с развитием хоккея в этих странах, у всех у них были сборные на ЧМ и покруче. И понятно, что, будь у канадцев, шведов и финнов другие составы, сенсации были бы практически исключены.

Но, к счастью для чемпионата мира, его абстрактный статус выше реально существующего уровня турнира. И вряд ли многие латвийцы, датчане, белорусы или казахстанцы сильно печалятся, что они обыграли не Макдэвида, Бэкстрема или Баркова. А финны или шведы (с канадцами сложнее, но для них Кубок Стэнли логично на порядок важнее) не стыдят свои сборные за поражения, как бывало у нас после печально знаменитых французов 9 мая. Хорошо бы, кстати, чтобы в Риге команда Валерия Брагина обошлась без чего-то подобного.

Менять что-то в международном хоккее, чтобы интрига соседствовала со зрелищностью, как в НХЛ, чтобы было хотя бы 10 топ-сборных и еще 10 середняков, чтобы мы чаще видели всех лучших, — конечно, все это нужно. Но в текущих условиях порадуемся, что ЧМ, разочаровав почти всем, дарит невиданные прежде сюжеты. А ведь прошло всего три дня турнира — дальше может быть еще интереснее.

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