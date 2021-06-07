Обзор дня Алексея Шевченко.

Победители

Россия не осталась без золотых медалей на чемпионате мира. И опять лучшими стали наши арбитры. Все четыре, работавшие на финальной встрече между Финляндией и Канадой, были из КХЛ. Да, формально Мартин Франье представлял другую страну, но опыта он набирался в нашей лиге. Кроме того, игру обслуживали Евгений Ромасько и два линейных из Перми — Глеб Лазарев и Михаил Шалагин. Удивляться тут нечему. Давно уже понятно, что в КХЛ самые сильные судьи в Европе, а конкурировать с коллегами из НХЛ трудно из-за размытости критериев. Но на континенте никакой конкуренции уже давно нет.

Если бы ИИХФ не придерживалась собственных правил, когда смотрят на возраст судей, на перспективы, стараются давать шанс тем, кто проявил себя в национальных чемпионатах, то наша лига спокойно бы отправила на турнир 8-10 главных и столько же линейных с гарантией, что турнир прошел бы на высоком уровне. Такова система, которая помогает нашим расти очень быстро. Ребята из КХЛ весь сезон работают в условиях огромного стресса, большого давления и умеют справляться со всем этим при высоком уровне хоккея, хотя мы привыкли ругать КХЛ. В Европе такие матчи, как «Ак Барс» — «Салават Юлаев», проходят в лучшем случае раз-два за сезон, у нас норматив по нервным играм обычно выполняется по итогам первых двух недель чемпионата. Да и вы могли заметить, как работали судьи из Европы на чемпионате мира. Никому они не помогали, никого не тащили, просто не успевали за игроками и принимали неправильные решения. Даже на групповом этапе, когда напряжения меньше. Так что хоть что-то в российском хоккее действительно здорово.

Выводы

Главный тренер сборной России Валерий Брагин дал интервью, в котором попытался разобрать причины неудачи команды на чемпионате мира. Радует, что хоть так высказался. Шутки про то, что тренер не умеет так говорить, я бы отмел. В конце концов, он бы мог написать ответы, ничего в этом плохого нет. Однако смутили выводы. Например, тезис о том, что «количество кандидатов в сборную из клубов КХЛ, отвечающих требованиям международного опыта, сокращается». Если бы Брагин одновременно не работал в СКА, то мы бы покивали, но он работает в КХЛ, и эти претензии выглядят странно. То есть Брагин ругает сам себя хотя бы за то, что Александр Самонов выходит на лед не так часто, а в ключевые моменты на льду центральные нападающие не имеют права выступать за сборную.

Но вообще говорить на эти темы надоело. От тренера хотелось бы услышать вполне конкретные ответы. Почему самые креативные нападающие Сергей Толчинский и Антон Бурдасов после первого перерыва в игре с Канадой редко выходили на лед, в чем смысл было приглашать и ставить суетливого и непонятливого Никиту Нестерова, хотя можно было бы заявить Алексея Марченко или дать играть Игорю Ожиганову? Почему Брагин решил, что Никита Задоров сильнее, чем Рушан Рафиков? А также почему установка «на быстрый хоккей» в четвертьфинале обернулась тем, что мы старались сохранить минимальное преимущество?

Группа

Стало известно, с кем национальная команда сыграет на следующем чемпионате мира. Группа довольно приличная, радует, что в четвертьфинале мы уже точно не сыграем с Канадой, так как они встретятся с нами на предварительном этапе. Турнир пройдет в Хельсинки и Тампере, наша команда будет в столице Финляндии, так как это обеспечит огромное количество болельщиков из России (надеемся, что через год не будет никаких ограничений). Вместе с нами серьезные Швейцария, Словакия, а также поставщики очков — Дания, Казахстан и Италия.

Нет никаких сомнений, что из группы мы выйдем. На этот раз планируется, что произойдет обмен между дивизионами, ведь турниры в низших запланированы. После нынешнего чемпионата мира понятно, что от нашей группы спустится вниз Италия. Там очень слабый подбор хоккеистов, даже со скидкой на то, что в Ригу не приехали все сильнейшие. А в противоположной группе будет серьезная борьба между Белоруссией и Великобританией. Наши соседи хоть и провели пару неплохих игр в Латвии, но потом потеряли уверенность в себе и выглядели мальчиками для битья. А англичане, наоборот, порадовали своей самоотдачей, которая компенсировала технические проблемы. Но важно помнить, что главный турнир следующего сезона — Олимпиада. Ее мы ждем, а чемпионат мира лишь продлит хоккейный сезон.