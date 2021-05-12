На чемпионате мира за Россию не сыграет еще один звездный форвард. Но не стоит его в этом обвинять

Обзор дня Алексея Шевченко.

В «Автомобилисте» — еще один иностранец

«Автомобилист» продолжает менять состав, на этот раз контракт с клубом подписал нападающий минского «Динамо» Райан Спунер. Два сезона хоккеист играет в КХЛ, имеет неплохую статистику, в первый год у него было 37 очков, в прошлом чемпионате — на два больше. Но подождите радоваться. Обратил бы внимание на то, что в сезоне-2019/20 Райан заработал ужасный показатель полезности — «минус 31». Отрицательный «плюс-минус» у него и в прошлом чемпионате, хотя команда попала в плей-офф. Это немного обесценивает результативность.

Понятно, что канадца не брали бы в «Динамо» в четвертое звено, он проводит на площадке очень много времени, а эффективность при этом не слишком высокая. К тому же Райан много матчей пропустил из-за травм, он провел 36 игр (и в среднем набирал больше одного очка за матч), и ни разу не вышел на лед в плей-офф. Чаще всего Спунер выходил на позиции левого крайнего, но в Северной Америке выступал в центре, да и сейчас нередко встает на точку. Видимо, Билл Питерс помнит об универсальности хоккеиста и решил подстраховаться на случай, если Павел Дацюк откажется продолжать карьеру. Еще два года назад нападающий сменил три клуба в НХЛ за сезон, а затем ему надоели переезды, и он отправился в Европу. Правда, тяга к путешествиям осталась. Форвард немного побыл в Швейцарии, затем переехал в Минск, а теперь перебрался на Урал.

Спор

«Локомотив» внезапно включился в спор за нападающего ЦСКА Никиту Коростелева. Ярославцы сделали предложение ограничено свободному агенту, теперь у армейцев есть время, чтобы поразмыслить, нужен ли им нападающий или пусть едет в другой клуб за компенсацию. Если бы за Никиту боролись клубы из середины таблицы, то хотя бы была логика. Техничный, быстрый Никита должен много играть, чтобы выйти на другой уровень. Но «Локомотиву» он совершенно не нужен. У ярославцев отличное подкрепление из Молодежной лиги, в системе есть хоккеисты, готовые биться за место в составе, но самое главное, что Коростелев совсем не лучше тех, кто есть.

Слева у ярославцев Алесксеев, Петтерсон, Каюмов, Беляев, при определенных раскладах туда могут переместиться Коршков и Аверин, иногда Ильенко, и даже Красковский. Из МХЛ поднимается Степан Никулин, не стоит сбрасывать со счетов Александра Дарьина. Зачем здесь новичок, да еще и нестабильный? Никита очень техничный, принимающий нестандартные решения, но бросалось в глаза, как здорово он действует в матчах ВХЛ, и как ему тяжело в КХЛ. Он же ездил в «Адмирал» забросил четыре шайбы, две из них «Нефтехимику» и рижанам. Да, в прошлом сезоне на его счету семь голов за ЦСКА. Но кому? «Куньлуню», «Амуру», «Сочи», дважды рижскому «Динамо» и «Северстали». Есть еще шайба в ворота московского «Динамо» (в том матче армейцы уступили) и шайба в ворота «Спартака» в плей-офф. Вы понимаете, к чему веду? Понятно, почему ЦСКА не торопится предлагать хороший контракт.

Минус Дадонов

Теперь уже официально — Евгений Дадонов не может помочь национальной команде на чемпионате мира. Только не надо говорить про то, что в сборную не хотят ехать. По моим данным, нет ни одного хоккеиста, который бы придумал причину для отказа. Год совершенно непонятный, скомканный, нервный из-за разных ограничений. Дадонов, говорят, весь сезон в «Оттаве» провел один, без семьи. А теперь в семье ожидается пополнение, и он предпочел быть рядом с женой. Да и провести еще месяц в «пузыре», когда ты был серьезно поражен в правах во время регулярного чемпионата НХЛ — невероятно тяжело.

В такой же ситуации был Артем Зуб, но у него дома все в порядке, и он моментально согласился ехать в Ригу. С защитником «Оттавы» Никитой Зайцевым труднее, так как он никогда не говорит врачам о травмах, не жалуется, выходит на площадку даже с повреждениями, но после сезона клуб может просто запретить ехать на еще какой-то турнир, видя его состояние.

В среду стартует заключительный этап Евротура, на котором мы увидим команду, максимально приближенную к той, что будет в Латвии. В первый день мы не увидим нападающих Сергея Толчинского, Андрея Кузьменко, Павла Карнаухова, а также питерскую связку Кирилл Марченко — Иван Морозов. Пропустят игру защитники Кирилл Кирсанов и Дмитрий Пыленков. Зато 13-м нападающим разденется Дмитрий Воронков, умеющий блокировать броски челюстью. Игра против Швеции будет не просто выставочной, на кону участие конкретных игроков в чемпионате мира.