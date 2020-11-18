ИИХФ отменяет 28 турниров. Что ждет чемпионат мира по хоккею?

В среду совет Международной федерации хоккея из-за коронавируса отменил сразу 28 турниров, среди которых 18 чемпионатов мира. Однако главный чемпионат, который должен пройти в столицах Белоруссии и Латвии, по-прежнему планируют провести в срок

В среду совет ИИХФ — руководящий орган Международной федерации хоккея — на основании предложения экспертной группы из-за коронавируса разом отменил проведение 18 чемпионатов мира в разных дивизионах и олимпийскую квалификацию женских команд. Общее количество турниров, которые не состоятся в нынешнем сезоне, достигло внушительной отметки 28. Пока планируется провести всего лишь пять чемпионатов мира, включая самый главный — в Минске и Риге. Однако никаких новых вводных данных относительно переноса белорусской части турнира куда-то еще не поступило.

Ряд стран выступают за отмену чемпионата мира в Минске из-за нестабильной политической ситуации. Например, представительница Швеции Карин Карлсборо выступила с инициативой собрать подписи под письмом в ИИХФ с целью перенести турнир из Белоруссии. Президент ИИХФ Рене Фазель пока дипломатично молчит. Он вообще не любит, когда на него оказывают давление. Перед ЧМ-2014, который состоялся именно в Минске, члены Европарламента тоже рассуждали о «диктаторском режиме» и говорили о переносе. Но тогда ситуация в стране была мирной, и попытки вмешаться ИИХФ легко отмела. Сейчас, по последним сведениям, Фазель также не настроен переходить к жестким действиям.

Рене вполне можно понять. Ни одна из ведущих хоккейных федераций пока не обозначила свою позицию жестким образом, чтобы поставить главу ИИХФ перед сложным выбором. Даже финн Калерво Куммола, обычно готовый играть по своим правилам хотя бы на публике, отдал все на откуп Фазелю. Возможно, жесткий взгляд со стороны американцев и канадцев может что-то изменить. Но они пока молчат. Все это говорит в пользу того, что к радикальным шагам в ИИХФ никто не готов.

Но Фазелю все равно, конечно, не завидуешь. Он оказался в ситуации, когда любой его ход можно выставить в негативном свете. Варианты с переносом белорусской части чемпионата даже не обсуждались. Да и кто сможет это все быстро организовать, учитывая все финансовые и ограничительные аспекты. Швейцария? Вряд ли. В теории только Россия, если у нас при этом не заберут ЧМ-2023. Благо инфраструктура и необходимый опыт для проведения таких соревнований присутствуют. Варианты В и С, наверное, как и в любой солидной организации, прорабатываются. Но для того, чтобы они были запущены в жизнь, должно произойти что-то еще. Может, и под ковром. Пока же по всем признакам ситуация останется прежней.