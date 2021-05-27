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Британский форвард — главное открытие чемпионата мира. Он мог стать футболистом, но постоянно сидел в запасе

Артур Хайруллин
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Сегодня, 17:45
Лиам Керк (№14) с партнерами по сборной. Фото Reuters Лиам Керк. Фото Reuters Лиам Керк (в центре) с партнерами по сборной Полом Суиндлхерстом и Джонатаном Филлипсом.. Фото Reuters
Лиам Керк (№14) с партнерами по сборной. Фото Reuters
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Лиам Керк забил четыре гола в четырех матчах.
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Чемпионат мира в этом году богат на сенсации как никогда. Но первая победа Великобритании в основное время за последние 59 лет все равно выделяется. Поочередно выстреливали датчане, казахстанцы, белорусы, словаки, но от британцев вообще никто не ждал успехов. Тем не менее они обыграли Белоруссию (4:3), а главным героем матча стал 21-летний нападающий Лиам Керк, оформивший дубль. Всего же на его счету четыре гола в четырех матчах турнира.

Керк — первый игрок из Великобритании, выбранный на драфте НХЛ. В 2018 году «Аризона» решила потратить пик шестого раунда на нападающего, выступавшего до этого лишь за родной «Шеффилд». Также тогда сборная Великобритании впервые с 1994 года пробилась в элитный дивизион чемпионата мира, выиграв круговой турнир в группе А первого дивизиона. Керк был самым молодым игроком команды.

Лиам Керк (в центре) с партнерами по сборной Полом Суиндлхерстом и Джонатаном Филлипсом.. Фото Reuters
Лиам Керк (в центре) с партнерами по сборной Полом Суиндлхерстом и Джонатаном Филлипсом.. Фото Reuters

«Мои ровесники всегда смотрели на хоккей как на какой-то странный вид спорта. Они просто не думают, что кто-то в Англии им занимается. Я играл один на роликовых коньках возле дома. Некоторые мои друзья шутят, что если бы у них была пара коньков, они могли бы выйти на каток и попасть в сборную Великобритании», — рассказывал Керк перед драфтом. Хоть сборная Великобритании даже выигрывала Олимпиаду (в 1936 году), хоккей никогда не был приоритетным выбором для детей.

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Отец Лиама Мэттью Керк играл в крикет, а сам Лиам в детстве начинал играть в футбол. По его словам, он постоянно сидел на скамейке запасных, поскольку был недостаточно хорош, и со временем потерял интерес. «Когда мне было шесть лет, я просто хотел играть за «Шеффилд». Тогда я мало знал об НХЛ в Англии. Я начал узнавать об НХЛ, когда мне было семь или восемь лет», — вспоминал Лиам.

Мало кто верил в то, что в Великобритании может вырасти игрок, которым когда-то заинтересуется клуб НХЛ. «Все хотят играть в Северной Америке в детстве, но в Британии тебе как бы говорят: оставайся в школе и готовься к настоящей работе. Но я хочу доказать, что неважно, откуда ты. Если у тебя есть желание, то можно всего добиться», — вспоминал Керк. Кажется, сейчас осуществление мечты Лиама становится все ближе.

Лиам Керк. Фото Reuters
Лиам Керк. Фото Reuters

«Хотим показать хоккейному миру, что Великобритания — это хоккейная нация», — заявил Керк после поражения от России (1:7). Кажется, британцы очень близки к этому — следующий чемпионат мира станет для них уже третьим подряд, проведенным в элитном дивизионе. И сейчас они смотрятся на порядок лучше, чем два года назад, когда проигрывали датчанам со счетом 0:9. А теперь у них в составе есть настоящая звезда.

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Тренировавший Керка в «Шеффилде» Пол Томпсон считает, что Лиам делает очень важный вклад для развития хоккея в Великобритании. Форвард отыграл два сезона в юниорской лиге Онтарио за «Питерборо», набрав в сумме 98 очков. «Керк быстр и хорош в управлении шайбой, но ему нужно будет продолжать работать над игрой на обеих сторонах площадки. По тому, как он относится к игре, он точно рано или поздно должен сыграть в НХЛ», — уверен Томпсон.

Если два года назад Керк не набрал ни одного очка в шести матчах чемпионата мира, то теперь он — лучший снайпер турнира. Невероятный успех для парня из страны, где всегда религией был футбол.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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