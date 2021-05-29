Интервью Игоря Ожиганова о матчах мирового первенства, соперниках и быте команды во время турнира.

— У вас есть объяснение такому количеству неожиданных результатов на чемпионате мира?

— Может быть, это происходит потому, что не все приехали в оптимальных составах? Больше в голову ничего не приходит.

— Мне казалось, что вы там сидите в отеле, ничего не делаете в номере и только анализируете матчи.

— На самом деле, я стараюсь поменьше времени проводить в номере. У нас тут есть специальная комната, где можно поиграть в настольные игры, в приставку. Уж лучше проведу больше времени, общаясь с ребятами, чем буду сидеть в номере и спать.

— Хоккеисты из других сборных в комнату заходят?

— Строго-настрого запрещено пересекаться. Настолько, что даже внизу мы никого не видим. Из отеля можем выйти, только когда подойдет автобус.

— Организаторы обещали организовать пространство для прогулки. Мне прислали фотографию — тесно же.

— Ну да, мы туда спускаемся по утрам. Раскаток нет из-за раннего начала матча, какие-то упражнения делаем там.

— Ну и условия.

— Я два месяца жену и сына не видел, родителей еще больше. Но мы прекрасно понимаем, ради чего собрались на турнире, ради чего играем. А условия... Пандемия в мире. Вы бы что предпочли: чтобы хоккея не было или такой хоккей?

— Хоккей в условиях плей-офф КХЛ, когда были зрители с минимальными ограничениями.

— Но на чемпионате мира такие правила. Конечно, тяжело снова смотреть на пустые трибуны, когда в плей-офф были зрители. Но это меньшая проблема.

— Так по поводу чемпионата мира. Вас кто-то удивляет?

— Я матчи не смотрю, только хайлайты, вряд ли могу проанализировать сильные и слабые стороны команд. Но всех приятно удивляет команда Великобритании. Они и первую победу одержали за долгие годы, да и вообще всем дают бой. Казалось, что мы-то сыграли против них не лучшую игру, но ведь при этом победили, да и никакой интриги не было. Всем остальным приходится очень тяжело против этой команды. Они как-то странно играют. Очень рискованные. Все бегут вперед и постоянно попадают на контратаки. Вообще об обороне не думают, когда владеют шайбой. Но сказать, что это команда, например, Высшей лиги, я точно не могу. Приличная сборная, да и результаты показывают достойные.

— Там главная звезда — Кирк, он лучший снайпер чемпионата.

— Честно скажу, что когда мы с ними играли, то никто не выделялся настолько, чтобы я его запомнил.

— Вам играть против Швейцарии, а они разгромили словаков. Страшно?

— Если кому-то тут страшно, то они зря приехали на турнир. Я не видел швейцарцев, смотрел только заброшенные шайбы. Но в день матча нам все покажут. Мы к каждому сопернику относимся серьезно.

— Почему же тогда было поражение от Словакии?

— Мы не должны были проигрывать. Помню, кто-то из парней сказал, что среди нас тут нет чемпионов мира, чтобы небрежно относиться к какому-то сопернику. И это правда. Говорить о каком-то недонастрое на чемпионате мира вообще глупо. Сделаем выводы.

— Говорят, что в раздевалке после поражения были какие-то разборки.

— Я ничего такого не помню. Всем еще раз напомнили, на турнире какого уровня они находятся. Но это обычный разбор ошибок после неудачного матча.

— Вы что-то на турнире в атаку почти не ходите.

— В игре с Чехией пошел в атаку, и все закончилось голом в наши ворота. Так что я предпочитаю заниматься своими прямыми обязанностями. Будет возможность — подключусь, но лучше не пропустить.

— На Евротуре вы красиво забили. Мы ждали, что и на чемпионате мира будет нечто подобное.

— У нас тут такие игры, что лучше не рисковать. Взять даже матч против Дании. Долгое время счет был — 0:0. Зачем я побегу забивать?

— Вы вообще нервничали во время Евротура, когда стало известно, сколько защитников приедет из НХЛ?

— Нельзя сказать, что я нервничал. Кого брать или не брать на турнир, зависит от тренеров, ты на это никак повлиять не можешь. Но было бы обидно тренироваться четыре недели и не попасть на чемпионат мира.

— Вы по-прежнему лучший в команде по игре в приставку?

— А мы тут не устраиваем турниров. Играем просто так, чтобы время убить.

— Это похоже на сборы?

— Но там много-много тренируешься и спишь, да и погулять можно. На чемпионате мира — тренировка, собрание, а все остальное время свободное. Только ходить никуда нельзя.