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«Два месяца не видел семью, но мы прекрасно понимаем, ради чего играем». Защитник сборной России — о чемпионате мира

Алексей Шевченко
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Сегодня, 11:45
Александр Самонов и Игорь Ожиганов. Фото Reuters
Александр Самонов и Игорь Ожиганов. Фото Reuters
Теги:
Интервью Игоря Ожиганова о матчах мирового первенства, соперниках и быте команды во время турнира.
28&nbsp;мая. Рига. Казахстан&nbsp;&mdash; Канада&nbsp;&mdash; 2:4. &laquo;Кленовые листья&raquo; упустили преимущество в&nbsp;2 шайбы, но&nbsp;смогли победить.Канада сделала шаг от пропасти, но ее судьба — в руках Казахстана. Расклады на плей-офф чемпионата мира

— У вас есть объяснение такому количеству неожиданных результатов на чемпионате мира?

— Может быть, это происходит потому, что не все приехали в оптимальных составах? Больше в голову ничего не приходит.

— Мне казалось, что вы там сидите в отеле, ничего не делаете в номере и только анализируете матчи.

— На самом деле, я стараюсь поменьше времени проводить в номере. У нас тут есть специальная комната, где можно поиграть в настольные игры, в приставку. Уж лучше проведу больше времени, общаясь с ребятами, чем буду сидеть в номере и спать.

— Хоккеисты из других сборных в комнату заходят?

— Строго-настрого запрещено пересекаться. Настолько, что даже внизу мы никого не видим. Из отеля можем выйти, только когда подойдет автобус.

— Организаторы обещали организовать пространство для прогулки. Мне прислали фотографию — тесно же.

— Ну да, мы туда спускаемся по утрам. Раскаток нет из-за раннего начала матча, какие-то упражнения делаем там.

— Ну и условия.

— Я два месяца жену и сына не видел, родителей еще больше. Но мы прекрасно понимаем, ради чего собрались на турнире, ради чего играем. А условия... Пандемия в мире. Вы бы что предпочли: чтобы хоккея не было или такой хоккей?

— Хоккей в условиях плей-офф КХЛ, когда были зрители с минимальными ограничениями.

— Но на чемпионате мира такие правила. Конечно, тяжело снова смотреть на пустые трибуны, когда в плей-офф были зрители. Но это меньшая проблема.

26&nbsp;мая. Рига. Россия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 3:0. Руслан Рафиков поздравляет вратаря Александра Самонова с&nbsp;первым &laquo;сухарем&raquo; на&nbsp;ЧМ-2021.

— Так по поводу чемпионата мира. Вас кто-то удивляет?

— Я матчи не смотрю, только хайлайты, вряд ли могу проанализировать сильные и слабые стороны команд. Но всех приятно удивляет команда Великобритании. Они и первую победу одержали за долгие годы, да и вообще всем дают бой. Казалось, что мы-то сыграли против них не лучшую игру, но ведь при этом победили, да и никакой интриги не было. Всем остальным приходится очень тяжело против этой команды. Они как-то странно играют. Очень рискованные. Все бегут вперед и постоянно попадают на контратаки. Вообще об обороне не думают, когда владеют шайбой. Но сказать, что это команда, например, Высшей лиги, я точно не могу. Приличная сборная, да и результаты показывают достойные.

— Там главная звезда — Кирк, он лучший снайпер чемпионата.

— Честно скажу, что когда мы с ними играли, то никто не выделялся настолько, чтобы я его запомнил.

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— Вам играть против Швейцарии, а они разгромили словаков. Страшно?

— Если кому-то тут страшно, то они зря приехали на турнир. Я не видел швейцарцев, смотрел только заброшенные шайбы. Но в день матча нам все покажут. Мы к каждому сопернику относимся серьезно.

— Почему же тогда было поражение от Словакии?

— Мы не должны были проигрывать. Помню, кто-то из парней сказал, что среди нас тут нет чемпионов мира, чтобы небрежно относиться к какому-то сопернику. И это правда. Говорить о каком-то недонастрое на чемпионате мира вообще глупо. Сделаем выводы.

— Говорят, что в раздевалке после поражения были какие-то разборки.

— Я ничего такого не помню. Всем еще раз напомнили, на турнире какого уровня они находятся. Но это обычный разбор ошибок после неудачного матча.

— Вы что-то на турнире в атаку почти не ходите.

— В игре с Чехией пошел в атаку, и все закончилось голом в наши ворота. Так что я предпочитаю заниматься своими прямыми обязанностями. Будет возможность — подключусь, но лучше не пропустить.

24&nbsp;мая. Рига. Словакия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:1. Владислав Гавриков и&nbsp;Иван Проворов зажимают Кристиана Поспишила.

— На Евротуре вы красиво забили. Мы ждали, что и на чемпионате мира будет нечто подобное.

— У нас тут такие игры, что лучше не рисковать. Взять даже матч против Дании. Долгое время счет был — 0:0. Зачем я побегу забивать?

— Вы вообще нервничали во время Евротура, когда стало известно, сколько защитников приедет из НХЛ?

— Нельзя сказать, что я нервничал. Кого брать или не брать на турнир, зависит от тренеров, ты на это никак повлиять не можешь. Но было бы обидно тренироваться четыре недели и не попасть на чемпионат мира.

— Вы по-прежнему лучший в команде по игре в приставку?

— А мы тут не устраиваем турниров. Играем просто так, чтобы время убить.

— Это похоже на сборы?

— Но там много-много тренируешься и спишь, да и погулять можно. На чемпионате мира — тренировка, собрание, а все остальное время свободное. Только ходить никуда нельзя.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа A
Швейцария
Россия

П2

29%

1.93

ТМ 6.5

21%

1.37

Ф2 (0)

18%

1.53
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа B
Германия
Финляндия

П2

25%

1.58

ТБ 4.5

20%

1.67

ИТБ1 (1.5)

15%

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Манчестер Сити
Челси

П1

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27%

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры