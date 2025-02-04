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Милан-2026

Сегодня, 16:00

Россию снова не пустили на чемпионат мира. Оптимизм есть, но сдержанный

Сборную России по хоккею не допустили до участия в чемпионате мира-2026
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Сборная России после матча с Финляндией (1:2) в финале Олимпиады-2022. 20 февраля 2022.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
ЧМ-2026 снова пройдет без россиян, Олимпиада-2026 пока под вопросом.

Болеть за спортсменов своей страны на международных соревнованиях — главное желание всех болельщиков. Российские уже на протяжении практически трех лет лишены этого, но в последнее время ситуация начала меняться. Уже добивались успехов на международных стартах пловцы, шахматисты, боксеры, вовсю идут разговоры о допуске к турнирам в других видах спорта. Международная хоккейная федерация пока несгибаема: в очередной раз она приняла решение о недопуске сборной России. Теперь — к чемпионату мира 2026 года.

Аргумент у ИИХФ все тот же — пресловутые «сложности при обеспечении безопасности участникам соревнований». Видеть это каждый раз просто смешно. Российские хоккеисты с блеском выступают в НХЛ, наших футболистов спокойно приглашают в США и приветствуют на родном языке, а российский актер номинирован на «Оскар». И никто за границей против них не выступает. Никаких инцидентов на соревнованиях с участием российских спортсменов не происходит.

Сборная России по&nbsp;хоккею. Россия&nbsp;&mdash; Беларусь (3:2). «Мы будем оспаривать это решение в суде». ИИХФ не пустила Россию на ЧМ-2026

Более того, российская сторона готова обеспечить дополнительную безопасность собственным спортсменам (так заявил представитель ФХР по международным делам, легенда российского хоккея Павел Буре), раз уж международная федерация так печется об их здоровье. Но ИИХФ отвергла эту инициативу — очевидно, что дело совсем не в том, что фигурирует в официальных документах.

Политическая ситуация улучшается, но пока, видимо, не теми темпами, которые устроили бы ИИХФ. При этом у ФХР есть возможность оспорить решение международной федерации после чемпионата мира этого года — возможно, к тому моменту диспозиция будет другой.

Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Очевидно, что чемпионаты мира — как взрослые, так и молодежные с юниорскими — существенно теряют в интересе из-за отсутствия России. В той же Канаде не скрывают, что именно наши хоккеисты — их самые принципиальные соперники. Вдвойне обидно, что без России пройдет и предстоящий Турнир четырех наций, на котором сыграют США, Канада, Финляндия и Швеция. Но тут же вопрос к НХЛ, которая организует этот турнир.

Пока же наш главный шанс — Олимпиада-2026, по которой решение будет принимать не ИИХФ, а Международный олимпийский комитет. На участие в отборе к этому турниру уже допустили российских фигуристов и конькобежцев — так чем хоккеисты хуже? Будет или нет принимать участие НХЛ — уже не так важно.

Чемпионат мира по хоккею
Сборная России по хоккею
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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