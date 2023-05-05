Польша будет играть на ЧМ вместо России. Ее не было в элите больше 20 лет

В заключительном матче обыграли Румынию.

ЧМ-2023. Дивизион 1А

Польша — Румыния — 6:2 (0:1, 4:0, 2:1)

5 мая, 14.30, Motorpoint Arena Nottingham

Отсутствие России и Белоруссии на турнирах ИИХФ открыло дорогу в элиту сборным второго эшелона. Впервые с 2002 года в топ-группу чемпионата мира поднялась Польша. Больше 20 лет сборная скиталась по подвалам международных турниров, а теперь получила шанс сыграть против лучших команд планеты: Канады, США, Финляндии, Швеции и Чехии. Хочется верить, что в скором времени к этому списку присоединится российская сборная.

Польский хоккей насчитывает почти вековую историю. Достаточно отметить, что членство в ИИХФ местный союз, отвечающий за клюшки и шайбы, получил в далеком 1926 году. В международном рейтинге страна занимает 23-е место. Рядом с Литвой и Южной Кореей, уступая Венгрии, Словении и Великобритании. Позиция несомненно улучшится после того, как Польша отобралась в элитный дивизион ЧМ и в следующем году сыграет на турнире в Праге и Остраве.

На чемпионат мира первого дивизиона Польша привезла команду, составленную из игроков местного чемпионата. Дополнили ее только три «легионера»: защитник Павел Дроня из второй немецкой лиги, Камил Валега, развлекающийся вместе с Кириллом Дьяковым в словацком «Липтовски-Микулаше», и Павел Зигмунд, представляющий чешский «Литвинов».

Среди хоккеистов польского чемпионата достаточно любопытных личностей. Взять того же вратаря Джона Мюррея, родившегося в США. Однофамилец двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» Мэтта Мюррея принял польское гражданство и с сезона-2016/17 играет за сборную на разных турнирах.

Руководит поляками словацкий тренер Роберт Калабер. 53-летний специалист не первый год работает в стране и совмещает должности в местном «Ястшембе» и сборной. Тренер сработал успешно. Калабер поднял Польшу в первый дивизион, а теперь вывел в элиту. Это большое достижение для местного хоккея. Калабер уже заслужил звание национального героя страны. Роль тренера в прогрессе местного хоккея велика. Роберт экспериментировал с составом, смело проверял молодых игроков на выставочных матчах против других сборных. В том числе против Латвии и Словении, которые представляют элитный дивизион.

ИИХФ

Поляки лихо прошли чемпионат. Безжалостно разобрались с Литвой, отгрузив им семь безответных шайб. Упорный матч выдался с Италией — главным конкурентом за повышение в элиту. Команда Роберта Калабера дважды позволила сопернику сравнять счет, но провела третий период на ноль и голом в большинстве поставила победную точку. Не поздоровилось Южной Корее. Знакомый кахаэловским поклонникам вратарь Мэтт Далтон, поигравший за «Витязь» и «Нефтехимик», пропустил семь шайб и ничем не помог команде. Единственную осечку поляки допустили с Великобританией. Матч затянулся до овертайма, где опытный гренадер Бен Лейк добыл для островитян важное очко.

Определяющей для поляков стала заключительная игра турнира с Румынией. Соперник давно потерял математические шансы на повышение, а за счет победы в очном матче с Литвой обезопасил себя от ссылки в дивизион ниже. Матч начался оптимистично для румын. Форвард «Чиксереды» Петер Балаж открыл счет на 10-й минуте, но далее поляки перевернули ход игры. Четыре шайбы во втором периоде предопределили результат и позволили бело-красным комфортно завершить турнир.

Концовка матча превратилась в формальность. Пусть поляки и пропустили вторую шайбу от Балажа Гайдо, а соперники заменили голкипера на шестого полевого. Ничего кроме гола в пустые ворота попытки румын отыграться не принесли. Уверенная победа позволила команде Роберта Калабера занять место в топ-2, не дожидаясь окончания матчей конкурентов.