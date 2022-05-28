Американцы чуть не сотворили сенсацию, но хозяева ЧМ все-таки вышли в финал

Сборная США к концу турнира осталась с четырьмя защитниками.

Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала

Финляндия — США — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Голы: Шмидт — 2 (Пик, Тайнан), 1:04 — 0:1. Хейсканен — 1 (Песонен, Армиа), 16:53 — 1:1. Маннинен — 5 (бол., Лехтонен, Хартикайнен), 24:11 — 2:1. Фаррелл — 2 (Майерс, Джонс), 26:52 — 2:2. Ватанен — 2 (Песонен, Хейсканен), 29:40 — 3:2. Армиа — 4 (Хейсканен, Ватанен), 45:03 — 4:2. Годетт — 5 (Болди, Тайнан), 57:09 — 4:3.

Вратари: Олкинуора — Суэймен (56:08 — 57:09, 57:57).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 26 (7+10+9) — 28 (11+6+11).

Судьи: Норд, Олунд.

28 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.

Полуфинал для Финляндии начался так же обескураживающе, как и матч с дерзкой Словакией. Позавчера Суоми пропустили две шайбы за 16 минут, но отыгрались, обесточив соперника во втором и третьем периодах. Юкка Ялонен оставил в воротах Юху Олкинуору, и сборная США пробила экс-голкипера «Металлурга» одним из первых бросков. 64 секунд хватило американцам, чтобы огорошить проспавших начало хозяев быстрой шайбой. Вратарь не среагировал на дальний выстрел защитника Нэйта Шмидта.

Гол защитника «Виннипега» примечателен не только ранним временем. На полуфинал главный тренер США Дэвид Куинн заявил четырех игроков обороны. Разумеется, не от приятной жизни — к концу чемпионата мира оборону «звездно-полосатых» накрыли травмы. Коуч американцев потерял Ника Бланкенбурга и Джона Меррилла. Против сбалансированных и системных финнов США вынужденно сыграли в две пары. На защитников выпала колоссальная нагрузка, но в первых сменах свежий Шмидт удачно подключился к атаке и лишил Олкинуору пятого «сухаря» на ЧМ.

Финны пришли в себя ближе к середине отрезка, а первый бросок по воротам Джереми Суэймена — конкурента Олкинуоры в топе голкиперов ЧМ — нанесли на восьмой минуте. Во второй половине периода хозяева расправили крылья и понеслись исправлять положение. Проходили затяжные позиционные атаки. Традиционно доминировала тройка Сакари Маннинена. Опасно бросал с пятака ветеран Валттери Филппула. А сравнял счет Миро Хейсканен, который присоединился к команде по ходу предварительного этапа после вылета «Далласа» из плей-офф. Защитник ловко направил шайбу с неудобной руки в верхний угол — без шансов для Суэймена.

Финны и американцы встречались в группе. Тогда хозяева воспользовались изобилием удалений США и забили три гола в большинстве. «Звездно-полосатые» сделали выводы из прошлого матча и старались играть дисциплинированнее. Гости заработали лишь три штрафа, но финнам этого хватило, чтобы подтвердить солидную статистику большинства. Во втором периоде в штраф-бокс отправился Алекс Гальченюк, и ведущая спецбригада Суоми шанс не упустила. Маннинен на ЧМ переквалифицировался в снайпера и забросил больше остальных партнеров по сборной.

Финны после второго гола взяли игру под контроль. На длинные позиционки Суоми американцы отвечали редкими набегами на ворота Оликинуоры. Шайба почти не доходила до створа хозяев. Правда, из минимума моментов «звездно-полосатые» добыли второй гол благодаря стараниям 20-летнего Шона Фаррелла. Финны моментально отреагировали на пропущенную шайбу и вернули преимущество. Сами Ватанен вдохновился подключением Хейскинена и повторил подвиг партнера.

Дефицит защитников от периода к периоду все больше сказывался на американцах. Со временем снизились скорости. Пропала плотность в собственной зоне. Гости чаще оборонялись, действовали без шайбы и тратили силы, чтобы отбиться от атак соперника. Финны успешно шли в отбор и быстро проходили среднюю зону. Американцы откатывались к воротам, хотя после шайбы Ватанена требовалось бежать вперед и спасать родину.

Почти каждая позиционная атака финнов заканчивалась броском в створ. Измученные американцы, пропустив четвертую шайбу от Джоэля Армии, только в концовке организовали пару осмысленных атак у ворот Суоми. Команда Юкки Ялонена перешла в энергосберегающий режим, отодвигая американцев к бортам. Надежно провел концовку Олкинуора, доказав, что солидную статистику обеспечил не только «сухарями» с Великобританией и Австрией. Но одну шайбу Юхо все-таки пропустил — подарил надежду на камбэк Адам Годетт, сокративший отставание за три минуты до сирены, когда Дэвид Куинн заменил вратаря на шестого полевого.

Американцы показали шикарную концовку, заперли соперника в зоне, но времени на спасение не хватило. Вскрыть отлаженную финскую конструкцию, играя в четыре защитника, почти нереально. Суоми справедливо вышли в финал, подтвердив статус фаворитов ЧМ. Хозяева показали привычный хоккей и подтвердили эффективность идеологии, которая приносит результат на последних крупных турнирах. Финны превзошли соперников в мелочах, в дисциплине и проявили гибкость в третьем периоде. Юкка Ялонен — в шаге от золотого дубля. Осталось обыграть в финале победителя пары Чехия — Канада, чтобы добавить к золоту Олимпиады золото домашнего чемпионата мира.