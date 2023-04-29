Украина упустила шанс приблизиться к хоккейной элите. Сорок минут японцы громили их как хотели

Азиатская сборная выиграла ключевой матч и поднялась во второй по рангу дивизион чемпионатов мира.

Чемпионат мира, дивизион 1В

5-й тур: Сербия — Нидерланды — 3:2 Б, Эстония — Китай — 2:5, Япония — Украина — 5:3.

Итоговая таблица: Япония — 15 очков, Украина — 10, Китай — 8, Эстония — 5, Нидерланды — 4, Сербия — 3.

Сегодня в Эстонии завершился чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1B. Победителем стала сборная Японии, обыгравшая в решающем матче Украину со счетом 5:3. Успех позволил азиатской команде выйти в дивизион 1А.

К заключительному матчу японцы подошли в качестве явного фаворита — команда выиграла все четыре матча с общим счетом 24:7 и смотрелась на турнире более впечатляюще, чем их соперник.

Одним из главных героев встречи и всего чемпионата мира стал нападающий Юширо Хирано, оформивший в заключительной игре дубль и ставший с семью шайбами лучшим снайпером всего соревнования. На протяжении практически всего матча японцы владели игровым преимуществом и не давали сопернику создавать опасные моменты у своих ворот. Свою первую шайбу украинцы забросили лишь в третьем периоде при счете 0:4, когда исход игры был уже предрешен — отличился Алексей Ворона. В заключительном игровом отрезке европейцы много атаковали, забросили три шайбы, но этого не хватило для того, чтобы перевести встречу в овертайм.

Сборная Японии, несмотря на отсутствие в своем составе одной из главных звезд — нападающего нижегородского «Торпедо» Ю Сато, уверенно прошла всю дистанцию ЧМ, разгромила почти всех своих соперников и заслужила повышение в дивизион рангом выше.

Украина же, несмотря на поражение в решающем матче, в целом по турниру удивила, ведь перед началом чемпионата мира в команду Вадима Шахрайчука мало кто верил. Именно украинские хоккеисты (Алексей Ворона и Игорь Мережко) стали лучшими бомбардирами, набрав по 13 очков.

Главным разочарованием можно назвать китайцев. Команда, в которой хватало игроков КХЛ, умудрилась проиграть сборной Нидерландов 2:7 и занять лишь третье место, отстав от сборной Японии на семь очков.