Финны потеряли аудиторию и деньги без русских. Посещаемость ЧМ — полный провал

Чемпионат мира в Хельсинки и Тампере — худший по заполняемости трибун за последние 20 лет.

Спортивный мир расправил крылья после спада пандемии и отмены ограничительных мер, которые распространялись на массовые мероприятия. Болельщики вернулись на трибуны. Стадионы ожили и вернули привычный облик. Каждый международный турнир с недавнего времени воспринимается не как сборище спортсменов в бункере, а как настоящий праздник спорта. Ожидалось, что и хоккейный чемпионат мира подарит незабываемую атмосферу. Хоккей — флагманский вид спорта в Финляндии. Население любит шайбу, а города — хозяева турнира — Хельсинки и Тампере — притягивают туристов и без проходящих матчей.

Для организаторов, отвечающих за билетную программу, все пошло не по плану задолго до старта турнира. По известным причинам от ЧМ отстранили Россию и Белоруссию. Зрители лишились возможности увидеть в деле энхаэловских звезд: Овечкина, Бобровского, Малкина, Капризова, Орлова. Каждый из российских талантов — личный бренд, собирающий многотысячную аудиторию. Которая фанатеет от щелчков Александра, сейвов Сергея, передач Евгения, обводок Кирилла и силовых приемов Дмитрия. Бан России ударил по посещаемости ЧМ. Финляндия — логистически удобная точка для наших болельщиков. Турнир проходит в майские праздники — чем не повод отправиться на выходные в соседнюю страну и поболеть за наших?

Россияне, известные щедрой душой, не только заполняют под завязку стадионы, но и сметают атрибутику в фан-шопах и закупаются в точках питания на аренах. Русские болельщики — ходячие денежные мешки для организаторов. Они непременно сделают кассу, особенно если сборная доберется до финала или матча за бронзу. Без России и Белоруссии финский чемпионат мира побил антирекорд по посещаемости за последние 20 лет. На матчах в Хельсинки и Тампере в среднем собиралось 5577 зрителей — чуть больше 50 процентов от заполняемости арен. Хуже с проданными билетами обстояли дела только в 2002 году. На ЧМ, который принимала Швеция, средняя посещаемость едва превысила 5400 человек.

Антирекорды по заполняемости трибун на ЧМ в XXI веке. Фото «СЭ»

За последние четыре турнира (не беру в расчет ковидный латвийский ЧМ) игры россиян по интересу аудитории опережали средние показатели. В Финляндии ажиотажного спроса на матчи без участия хозяев не наблюдалось. Только на поздних стадиях плей-офф трибуны ожили. Во время матча за бронзу между Чехией и США арена заполнилась на 65 процентов, а на финале — на 76. Даже золотой матч между хозяевами и Канадой не собрал аншлаг.

Отстранение России — не единственная причина низкой посещаемости чемпионата мира. Финские СМИ отмечали завышенную ценовую политику. Рост цен объясняется успехами местных хоккеистов на крупных турнирах. Золото Олимпиады и два финала на последних ЧМ запустили хоккейный бум в Суоми. Хитрые маркетологи не упустили шанс сорвать куш на победной серии команды Юкки Ялонена, которую использовали как денежную машину. Издание Ilta-Sanomat сообщало, что билеты на день группового этапа стоили от 65 до 355 евро, а в плей-офф — начиная с 305 евро.

Позже организаторы вынужденно снизили цены, но ограничили количество дешевых билетов. На некоторые матчи пришлось продавать билеты за полцены. Игру Чехия — Великобритания болельщики, использовав специальный промокод, могли посетить за 20 евро. Аналогичный промокод предоставлял скидку и на игры топ-сборных. Билет на матч Чехии и Швеции предлагался со скидкой в 30 процентов. Экстренно внедренные меры не спасли заполняемость трибун. Промокоды, скидки и прочие плюшки от организаторов не принесли ожидаемого эффекта.

Посещаемость матчей сборной России на чемпионатах мира после 2016 года. Фото «СЭ»

Падение доходов граждан, как последствие пандемии, в том числе отразилось на посещаемости ЧМ и продажах атрибутики. Неутешительная статистика турнира подтверждает, что категоричным отстранением наших хоккеистов с мировой арены ИИХФ и финны, не скрывающие антипатию к русским, только выстрелили себе в ногу. Отсутствие российских звезд сказалось на популярности турнира. Это не только имиджевый, но и экономический удар. Который не имеет ничего общего с развитием и популяризацией хоккея.

ИИХФ на первом крупном турнире ощутила последствия бана россиян и белорусов. Чемпионат мира в обожающей хоккей Финляндии запомнился не только интригами в плей-офф, камбэками канадцев и судейским скандалом в финале, но и провальной посещаемостью. Это ли не повод задуматься о скором амнистировании России?