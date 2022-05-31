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Сегодня, 13:15

Финны потеряли аудиторию и деньги без русских. Посещаемость ЧМ — полный провал

Михаил Скрыль
,  
Кирилл Бурдаков
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Финские болельщицы очень довольны своей сборной.
Фото AFP
Антирекорды по заполняемости трибун на ЧМ в XXI веке.
Фото «СЭ»
Посещаемость матчей сборной России на чемпионатах мира после 2016 года.
Фото «СЭ»
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Чемпионат мира в Хельсинки и Тампере — худший по заполняемости трибун за последние 20 лет.

Спортивный мир расправил крылья после спада пандемии и отмены ограничительных мер, которые распространялись на массовые мероприятия. Болельщики вернулись на трибуны. Стадионы ожили и вернули привычный облик. Каждый международный турнир с недавнего времени воспринимается не как сборище спортсменов в бункере, а как настоящий праздник спорта. Ожидалось, что и хоккейный чемпионат мира подарит незабываемую атмосферу. Хоккей — флагманский вид спорта в Финляндии. Население любит шайбу, а города — хозяева турнира — Хельсинки и Тампере — притягивают туристов и без проходящих матчей.

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Для организаторов, отвечающих за билетную программу, все пошло не по плану задолго до старта турнира. По известным причинам от ЧМ отстранили Россию и Белоруссию. Зрители лишились возможности увидеть в деле энхаэловских звезд: Овечкина, Бобровского, Малкина, Капризова, Орлова. Каждый из российских талантов — личный бренд, собирающий многотысячную аудиторию. Которая фанатеет от щелчков Александра, сейвов Сергея, передач Евгения, обводок Кирилла и силовых приемов Дмитрия. Бан России ударил по посещаемости ЧМ. Финляндия — логистически удобная точка для наших болельщиков. Турнир проходит в майские праздники — чем не повод отправиться на выходные в соседнюю страну и поболеть за наших?

Россияне, известные щедрой душой, не только заполняют под завязку стадионы, но и сметают атрибутику в фан-шопах и закупаются в точках питания на аренах. Русские болельщики — ходячие денежные мешки для организаторов. Они непременно сделают кассу, особенно если сборная доберется до финала или матча за бронзу. Без России и Белоруссии финский чемпионат мира побил антирекорд по посещаемости за последние 20 лет. На матчах в Хельсинки и Тампере в среднем собиралось 5577 зрителей — чуть больше 50 процентов от заполняемости арен. Хуже с проданными билетами обстояли дела только в 2002 году. На ЧМ, который принимала Швеция, средняя посещаемость едва превысила 5400 человек.

Антирекорды по заполняемости трибун на ЧМ в XXI веке. Фото "СЭ"
Антирекорды по заполняемости трибун на ЧМ в XXI веке.
Фото «СЭ»

За последние четыре турнира (не беру в расчет ковидный латвийский ЧМ) игры россиян по интересу аудитории опережали средние показатели. В Финляндии ажиотажного спроса на матчи без участия хозяев не наблюдалось. Только на поздних стадиях плей-офф трибуны ожили. Во время матча за бронзу между Чехией и США арена заполнилась на 65 процентов, а на финале — на 76. Даже золотой матч между хозяевами и Канадой не собрал аншлаг.

Отстранение России — не единственная причина низкой посещаемости чемпионата мира. Финские СМИ отмечали завышенную ценовую политику. Рост цен объясняется успехами местных хоккеистов на крупных турнирах. Золото Олимпиады и два финала на последних ЧМ запустили хоккейный бум в Суоми. Хитрые маркетологи не упустили шанс сорвать куш на победной серии команды Юкки Ялонена, которую использовали как денежную машину. Издание Ilta-Sanomat сообщало, что билеты на день группового этапа стоили от 65 до 355 евро, а в плей-офф — начиная с 305 евро.

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Позже организаторы вынужденно снизили цены, но ограничили количество дешевых билетов. На некоторые матчи пришлось продавать билеты за полцены. Игру Чехия — Великобритания болельщики, использовав специальный промокод, могли посетить за 20 евро. Аналогичный промокод предоставлял скидку и на игры топ-сборных. Билет на матч Чехии и Швеции предлагался со скидкой в 30 процентов. Экстренно внедренные меры не спасли заполняемость трибун. Промокоды, скидки и прочие плюшки от организаторов не принесли ожидаемого эффекта.

Посещаемость матчей сборной России на чемпионатах мира после 2016 года. Фото "СЭ"
Посещаемость матчей сборной России на чемпионатах мира после 2016 года.
Фото «СЭ»

Падение доходов граждан, как последствие пандемии, в том числе отразилось на посещаемости ЧМ и продажах атрибутики. Неутешительная статистика турнира подтверждает, что категоричным отстранением наших хоккеистов с мировой арены ИИХФ и финны, не скрывающие антипатию к русским, только выстрелили себе в ногу. Отсутствие российских звезд сказалось на популярности турнира. Это не только имиджевый, но и экономический удар. Который не имеет ничего общего с развитием и популяризацией хоккея.

ИИХФ на первом крупном турнире ощутила последствия бана россиян и белорусов. Чемпионат мира в обожающей хоккей Финляндии запомнился не только интригами в плей-офф, камбэками канадцев и судейским скандалом в финале, но и провальной посещаемостью. Это ли не повод задуматься о скором амнистировании России?

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