Чемпионат мира перенесут из Белоруссии в Канаду? Скорее, он пройдет в России

Журналист шведской газеты Expressen запустил слух о том, что взрослый чемпионат мира пройдет на родине хоккея. Разбираемся, возможно ли это.

ЧМ в Канаде — звучит как бред

Взрослый чемпионат мира в Канаде? Это предложение симпатично смотрится на бумаге лишь с первого взгляда. Однако при чуть более внимательном изучении его можно оценить как бессвязный бред сумасшедшего. О турнире на родине хоккея можно говорить только в случае, если сезон НХЛ точно не состоится. Тогда можно и мощные составы собрать, и привлечь к играм внимание местной публики, у которой не останется выбора. Однако пока ничто не указывает на реалистичность такого варианта. В Северной Америке заняты проблемами, которые касаются организации будущего сезона НХЛ. Назревает острый конфликт между игроками и лигой, желающей отщипнуть у них еще больше денег, чем было зафиксировано в проекте нового коллективного соглашения. Экономика в данном случае определяет сознание. Судя по высказываниям первых лиц НХЛ, чемпионат обязан состояться, несмотря на очевидное нежелание нескольких владельцев клубов начинать его без зрителей. После того как были достигнуты договоренности о новом сезоне НБА, иной вариант в хоккее не должен рассматриваться.

В Канаде чемпионат проводился всего один раз — 12 лет назад. Он был приурочен к столетнему юбилею местного хоккея. Памятная дата и для России. Воспоминания о золотом триумфе в Квебеке-2008 останутся с теми, кто видел его своими глазами, навсегда. С тех пор особой заинтересованности проводить турнир у себя дома Hockey Canada не выказывала. До весны многое может поменяться. Но пока представить, что канадцам будет нужен чемпионат мира в «пузыре», скорее всего, без полного доступа зрителей, да еще и в городе, где нет команды НХЛ (тут на ум приходит знакомый всем Квебек с крутой ареной), — не получается. Кому и какая от этого будет финансовая выгода? Деньги там считать умеют.

Белоруссия не устоит

Предполагаю, что сомнительный слух о Канаде все-таки родился не на пустом месте. Ситуация с местом проведением взрослого чемпионата мира мучает президента ИИХФ Рене Фазеля хуже похмелья наутро после затянувшегося банкета. Политическая обстановка в Белоруссии по-прежнему остается горячей. Никакой ясности относительно ближайшего будущего нет. Но если не определиться сейчас, то позднее не останется даже времени на перенос и подготовку. Ехать в Минск можно, но давление со всех сторон на тех, кто готов это делать, уже сейчас колоссальное. Например, в Швеции и Финляндии. От политики никуда не денешься. Великий хоккеист Петер Форсберг в интервью Aftonbladet выразил мнение, что отправляться в Минск в нынешних условиях не имеет смысла. Шведский журналист Магнус Нюстрем из Expressen написал, что Канада бойкотирует турнир, если ее поставят перед необходимостью лететь в Белоруссию. Варианта, который бы устроил всех, кажется, не существует в природе. У Латвии не хватает денег, чтобы провести турнир полностью. Необходимо откуда-то взять 5 миллионов евро. Охотников забрать чемпионат под себя и вписаться в большие расходы с неясной перспективой выхода хотя бы в ноль не видно. Остается, как и всегда, только Россия. Страна, исторически готовая протянуть руку помощи и часто сделать это бескорыстно. Всегда есть замечательный Сочи с приятным климатом, отлаженной инфраструктурой и большим опытом проведения самых разнообразных турниров. Забудьте про Канаду. Рене, если ты в тупике, то набирай Роману и Владиславу. Они не подведут и сделают все как надо.