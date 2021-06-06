Канада, прости, что смеялись над тобой! Команда ноунеймов выиграла чемпионат мира

Финны уступили в овертайме.

Чемпионат мира

Финал

Финляндия — Канада — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Руохомаа — 1 (Каски), 8:57 — 1:0. Комтуа — 4 (бол., Браун, Уокер), 24:30 — 1:1. Линдбом — 1 (Ноусиайнен, Руохомаа), 45:27 — 2:1. Хенрик — 6 (бол., Комтуа, Браун), 52:37 — 2:2. Пол — 2 (Браун), 66:26 — 2:3.

Вратари: Олкинуора — Кемпер.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 31 (8+9+11+3) — 26 (8+7+7+4).

Судьи: Ромасько, Франо.

6 июня. Рига. «Арена Рига».

Если бы после трех поражений сборной Канады на старте группового этапа ЧМ кто-нибудь сказал, что эти парни будут рубиться за золото, то в ответ можно было просто покрутить пальцем у виска и закончить разговор. Кто вообще мог представить, что команда, которая отлетела от Латвии, США и Германии и только благодаря неожиданной осечке сборной Казахстана по дополнительным показателям заползла в четвертьфинал, превратится из главного посмешища турнира в открытие самого странного ЧМ в истории? Если Финляндия, ведомая Юккой Ялоненом, уже успела доказать, что она может решать большие дела с не самым мощным составом, то в североамериканцев не верил никто кроме них самих. Ну и где там наши прогнозы?

Канадцы не были бы канадцами, если бы в финале не сделали ставку на активное начало с мощным форчекингом и обилием бросков. Каких-то убойных моментов у ворот Юхи Олкинуоры команда Жерара Галлана на старте не создавала, но сразу попыталась нагрузить голкипера финнов и практически не давала сопернику владеть шайбой.

И все было бы просто идеально, не начни «Кленовые» фолить на ровном месте, сведя на нет классный старт матча. Если удаление нападающего «Витязя» Джастина Дэнфорта, который зачем-то в чужой зоне швырнул на борт обладателя Кубка Гагарина Вилле Покку, просто дало финнам возможность почувствовать шайбу и перевести игру в зону Дарси Кемпера, то фол Ника Пола обернулся для канадцев пропущенным голом.

Формально сборная Суоми открыла счет в равных составах, но сделала это в тот момент, когда Пол только-только выскочил на лед со скамейки штрафников и еще не успел присоединиться к своей оборонительной четверке. Канадцы на исходе меньшинства попытались по борту вывести шайбу из зоны, однако Оливер Каски закрыл синюю лигу и здорово увидел на пятаке позабытого Джейкобом Бернард-Докером Микаэля Руохомаа, который притаился за спиной 5-го номера североамериканцев и в падении распечатал Кемпера. Примечательно, что за весь турнир у бывшего нападающего «Сибири» было всего одно очко, набранное в матче с Казахстаном. Зато теперь у человека есть гол в финале чемпионата мира.

А вот на старте второго периода два удаления подряд сгубили уже хоккеистов со львом на груди. Канадцы достаточно уверенно возили спецбригаду меньшинства финнов, пару раз откровенно простили европейцев, но в конце концов все-таки наказали соперника. Коннор Браун от правого борта с кистей зарядил в штангу, от которой шайба отскочила в Максима Комтуа и заползла за ленточку.

Практически любой тренер, который встречался со сборной Финляндии образца последних пяти лет, скажет, что достаточно быстрый ответ — лучшее, что может случиться после того, как вы дали финнам забить. Как команда Юкки Ялонена умеет действовать по счету и выигрывать с одним-двумя голами, все прекрасно знают. В Риге она играла не так закрыто, как два года назад в Братиславе, но если бы соперник не сумел вовремя сравнять, то вполне могла бы включить режим «играем от печки и вяжем по всей площадке». Канадцы же не дали утащить себя в болото, а за несколько минут до второго перерыва и вовсе чуть было не вышли вперед. Благо линейные с помощью видеопросмотра углядели офсайд за несколько секунд до отмененного гола Адама Хенрика.

В чью пользу качнется преимущество перед началом третьего периода, сказать было сложно. Если выносить за скобки отрезки, когда у команд шалила дисциплина, то ни у тех, ни у других не было конкретных провалов. Какие вообще тут могли быть прогнозы? А потому казалось, что, кто бы ни взял золото, незаслуженным чемпиона мира 2021 года не назовешь.

Финны вновь сделали шаг к защите титула на 46-й минуте. И как же иронично, что их вторую шайбу вновь положил человек, который еще не забрасывал на этом турнире. Новичок «Йокерита» и чемпион мира-2019 Петтери Линдбом получил пас от Руохомаа в левом круге вбрасывания и под ловушку расстрелял Кемпера.

Только со вторым подряд золотом Суоми был не согласен все тот же Адам Хенрик, который за восемь минут до сирены помог реализовать удаление Микаэля Руохомаа и все-таки положил свой седьмой гол на ЧМ. И его точно не было бы без роскошного паса Комтуа — 44-й номер классно сунул шайбу себе между ногами и не глядя выдал конфетку на своего капитана.

Овертайм «три на три» в финале на европейском аэродроме — вещь довольно странная и непривычная глазу. Тем не менее именно в этом формате командам пришлось определять чемпиона. В итоге куча свободного льда принесла победу парням, которые с четвертого места чудом заползли в плей-офф и в очередной раз доказали, что Канада есть Канада. Даже с составом из ноунеймов.

Главный тренер «Кленовых листьев» Жерар Галлан уже ломал шаблон выходом в финал Кубка Стэнли с собранным через драфт расширения «Вегасом». Однако вряд ли даже он после трех поражений на старте мог представить, что его команда, которую болельщики на родине в начале турнира хейтили как могли и предлагали не впускать обратно в страну, а Александр Розенбаум нарек «сборной Уганды», выиграет мировое первенство. Месье Галлан, простите, что смеялись над вами.