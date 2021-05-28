Белоруссия развалилась и почти закопала свои шансы на плей-офф. А Латвии для четвертьфинала нужны новые чудеса

Итоги вечерних матчей на чемпионате мира

Группа А

Дания — Белоруссия — 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)

Голы: Демков — 1 (Кодола, Коробов), 2:12 — 0:1. Майер — 1 (бол., М. Лауридсен), 5:29 — 1:1. Стефанович — 2 (бол., Фальковский, Протас), 30:20 — 1:2. Асперуп — 1 (Фром, Й. Йенсен), 44:58 — 2:2. Фром — 1 (Труэ), 47:48 — 3:2. М. Лауридсен — 2 (Хардт, Лассен), 49:53 — 4:2. Труэ — 1 (Лассен, Хардт), 52:15 — 5:2.

Вратари: Дам — Колосов.

Штраф: 6 — 29.

Броски: 37 (13+12+12) — 18 (3+7+8).

Судьи: Стернат, Шрадер.

28 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.

Белорусская сборная после поражения от датчан фактически потеряла шансы на выход в плей-офф, причем все самое плохое сделала своими руками. Чего стоит только безобразная игра пары защитников Коробов — Бэйлен. Натурализованного американца ранее по ходу турнира в открытую уже критиковал главный тренер Михаил Захаров. Хотя на тот момент защитник жесткого разноса еще не заслуживал. Тренерское доверие к Бэйлену, тем не менее, сохранилось, что вылилось в катастрофический для него лично и команды в целом матч. Именно его ошибка на чужой синей линии привела к быстрой контратаке и ставшему победным голу Фрома.

Валить все на одного человека, разумеется, несправедливо. Вся сборная Белоруссии встала ближе к концу второго периода и даже перерыв не помог ей завестись. Если бы не игра дебютанта Колосова, который 40 с лишним минут оборонял свои ворота выдающимся образом, то для команды все закончилось плохо еще раньше.

В одной отдельно взятой встрече можно легко разглядеть все недостатки, помешавшие показать результат получше. Белорусам не хватало концентрации на протяжении всего матча, а удачные отрезки сменялись необъяснимыми провалами. Если дело в «физике» — вопрос к тренерскому штабу, если разгадка кроется в психологии — тоже. Заводных установок с использованием всего богатства русского языка от нападающего «Авангарда» Комарова перед матчами оказалось маловато. Пусть для обычного болельщика эти фразы смотрелись сочно.

Два ярких матча против Швеции (1:0) и Чехии (2:3 ОТ) резко контрастируют по сравнению с тем, что было показано в остальных играх. Рассчитывать на победы во встречах с Швейцарией и Россией — верх наивности. Кажется, белорусская команда просто уперлась в стену и не знает как действовать дальше. Неудача обидна еще и потому, что в Ригу удалось привезти качественный состав во главе с нападающим «Нью-Джерси» Шаранговичем. Похоже, по итогам турнира белорусам останется сожалеть об упущенных возможностях и вспоминать лишь отдельные эпизоды. Например, шикарный гол Демкова.

Группа В

Латвия — Норвегия — 3:4 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Улден — 1 (Косастуль, Треттенес), 3:50 — 0:1. Крастенберг — 2 (Рубинс, Кениньш), 11:55 — 1:1. Кениньш — 1 (Аболс, Сотниекс), 17:44 — 2:1. К.А. Улимб — 1 (мен., Россели Ольсен), 21:08 — 2:2. Петтерсен — 1 (Россели Ольсен, К.А. Улимб), 41:56 — 2:3. Рубинс — 1 (Балинскис), 49:42 — 3:3.

Победный буллит: Хага.

Вратари: Кивлениекс — Хаукеланн.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 24 (11+6+4+3) — 21 (5+6+9+1).

Судьи: Ержабек, Стано.

28 мая. Рига. «Арена Рига».

Сборная Латвии в параллельном матче пошла по стопам своих белорусских соседей. Норвежцев нельзя отнести к совсем проходным соперникам, но взять три очка в игре с ними было обязательной задачей для продолжения борьбы за плей-офф. Однако команда Боба Хартли, начавшая домашний турнир с победы над Канадой, потом растеряла свое преимущество. Поражение от сборной Норвегии в серии послематчевых буллитов стало уже вторым на турнире, допущенным именно таким образом. Ранее была неудача в матче с Казахстаном.

Нельзя сказать, что сборной Норвегии невероятно повезло. Скорее, удача была на стороне латвийской команды. В ситуации с третьим голом, позволившим добиться ничьей в основное время, ошибся вратарь северян Хаукеланн. Он плохо закрыл ближний угол и пропустил легкую шайбу после броска защитника Рубиньша. В овертайме сфолил норвежский нападающий Петтерсен, но и за две минуты в формате «четыре на три» прибалты ничего для себя ценного не извлекли.

Для хозяев турнира еще не все потеряно. Впереди их ждут игры с крепкими сборными Финляндии и Германии. Нынешний чемпионат мира богат на неожиданные результаты, поэтому я не удивлюсь, если Хартли и его банда одержат две победы и проползут в плей-офф. Но на данном этапе они себе дорогу туда максимально затруднили.