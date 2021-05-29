России нельзя проигрывать Швейцарии, иначе битва со Швецией станет «матчем смерти». Тревожные расклады чемпионата мира
Перед сегодняшним игровым днем турнирное положение в группе А на чемпионате мира такое:
Россия, Швейцария, Словакия — 9 очков (4 матча), Дания — 8 (5), Швеция — 6 (5), Чехия — 5 (4), Белоруссия, Великобритания — 4 (5).
Оставшиеся матчи в группе следующие:
29 мая: Чехия — Великобритания, Швейцария — Россия, Словакия — Дания;
30 мая: Белоруссия — Швейцария, Швеция — Словакия;
31 мая: Чехия — Дания, Россия — Швеция;
1 июня: Швейцария — Великобритания, Словакия — Чехия, Россия — Белоруссия.
Российской сборной ни в коем случае нельзя проигрывать Швейцарии, иначе матч против Швеции может стать кубковым — отправляющим на вылет уступившую команду. Если Россия не наберет в двух ближайших матчах ни одного очка, то даже в случае победы над Белоруссией может не попасть в плей-офф с 12 баллами, если одновременно сойдутся такие результаты:
— У Швейцарии уже будет 12 очков после победы над нашей сборной — и она будет выше за счет личных встреч;
— Словакия обыграет Данию, наберет 12 очков — и тоже будет выше за счет личных встреч;
— Швеция, помимо успеха в матче с Россией, обыграет Словакию, наберет 12 очков — и тоже будет выше за счет личных встреч;
— Чехия обыграет Данию, Великобританию и Словакию — и наберет 14 очков.
Расклад совсем не невероятный, поэтому проигрывать сегодня и доводить до нервотрепки со Швецией, которая сама стоит на грани вылета, точно не стоит.
При этом в случае победы над Швейцарией в основное время России будет достаточно набрать хотя бы очко в игре со Швецией, чтобы обеспечить себе место в плей-офф. Нашу сборную еще потенциально смогут обойти Швейцария, Словакия и Чехия, но «Тре Крунур» точно будут позади, и в четверку мы попадем.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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