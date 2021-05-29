России нельзя проигрывать Швейцарии, иначе битва со Швецией станет «матчем смерти». Тревожные расклады чемпионата мира

Нужно побеждать сегодня, чтобы не волноваться за место в плей-офф.

Перед сегодняшним игровым днем турнирное положение в группе А на чемпионате мира такое:

Россия, Швейцария, Словакия — 9 очков (4 матча), Дания — 8 (5), Швеция — 6 (5), Чехия — 5 (4), Белоруссия, Великобритания — 4 (5).

Оставшиеся матчи в группе следующие:

29 мая: Чехия — Великобритания, Швейцария — Россия, Словакия — Дания;

30 мая: Белоруссия — Швейцария, Швеция — Словакия;

31 мая: Чехия — Дания, Россия — Швеция;

1 июня: Швейцария — Великобритания, Словакия — Чехия, Россия — Белоруссия.

Российской сборной ни в коем случае нельзя проигрывать Швейцарии, иначе матч против Швеции может стать кубковым — отправляющим на вылет уступившую команду. Если Россия не наберет в двух ближайших матчах ни одного очка, то даже в случае победы над Белоруссией может не попасть в плей-офф с 12 баллами, если одновременно сойдутся такие результаты:

— У Швейцарии уже будет 12 очков после победы над нашей сборной — и она будет выше за счет личных встреч;

— Словакия обыграет Данию, наберет 12 очков — и тоже будет выше за счет личных встреч;

— Швеция, помимо успеха в матче с Россией, обыграет Словакию, наберет 12 очков — и тоже будет выше за счет личных встреч;

— Чехия обыграет Данию, Великобританию и Словакию — и наберет 14 очков.

Расклад совсем не невероятный, поэтому проигрывать сегодня и доводить до нервотрепки со Швецией, которая сама стоит на грани вылета, точно не стоит.

При этом в случае победы над Швейцарией в основное время России будет достаточно набрать хотя бы очко в игре со Швецией, чтобы обеспечить себе место в плей-офф. Нашу сборную еще потенциально смогут обойти Швейцария, Словакия и Чехия, но «Тре Крунур» точно будут позади, и в четверку мы попадем.