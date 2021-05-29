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России нельзя проигрывать Швейцарии, иначе битва со Швецией станет «матчем смерти». Тревожные расклады чемпионата мира

Отдел хоккея «СЭ»
Отдел хоккея «СЭ»
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Сегодня, 12:30
Сборная России. Фото AFP
Сборная России. Фото AFP
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Нужно побеждать сегодня, чтобы не волноваться за место в плей-офф.
Александр Самонов и&nbsp;Игорь Ожиганов.«Два месяца не видел семью, но мы прекрасно понимаем, ради чего играем». Защитник сборной России — о чемпионате мира

Перед сегодняшним игровым днем турнирное положение в группе А на чемпионате мира такое:

Россия, Швейцария, Словакия — 9 очков (4 матча), Дания — 8 (5), Швеция — 6 (5), Чехия — 5 (4), Белоруссия, Великобритания — 4 (5).

Оставшиеся матчи в группе следующие:

29 мая: Чехия — Великобритания, Швейцария — Россия, Словакия — Дания;

30 мая: Белоруссия — Швейцария, Швеция — Словакия;

31 мая: Чехия — Дания, Россия — Швеция;

1 июня: Швейцария — Великобритания, Словакия — Чехия, Россия — Белоруссия.

28&nbsp;мая. Рига. Казахстан&nbsp;&mdash; Канада&nbsp;&mdash; 2:4. &laquo;Кленовые листья&raquo; упустили преимущество в&nbsp;2 шайбы, но&nbsp;смогли победить.Канада сделала шаг от пропасти, но ее судьба — в руках Казахстана. Расклады на плей-офф чемпионата мира

Российской сборной ни в коем случае нельзя проигрывать Швейцарии, иначе матч против Швеции может стать кубковым — отправляющим на вылет уступившую команду. Если Россия не наберет в двух ближайших матчах ни одного очка, то даже в случае победы над Белоруссией может не попасть в плей-офф с 12 баллами, если одновременно сойдутся такие результаты:

— У Швейцарии уже будет 12 очков после победы над нашей сборной — и она будет выше за счет личных встреч;

— Словакия обыграет Данию, наберет 12 очков — и тоже будет выше за счет личных встреч;

— Швеция, помимо успеха в матче с Россией, обыграет Словакию, наберет 12 очков — и тоже будет выше за счет личных встреч;

— Чехия обыграет Данию, Великобританию и Словакию — и наберет 14 очков.

Расклад совсем не невероятный, поэтому проигрывать сегодня и доводить до нервотрепки со Швецией, которая сама стоит на грани вылета, точно не стоит.

При этом в случае победы над Швейцарией в основное время России будет достаточно набрать хотя бы очко в игре со Швецией, чтобы обеспечить себе место в плей-офф. Нашу сборную еще потенциально смогут обойти Швейцария, Словакия и Чехия, но «Тре Крунур» точно будут позади, и в четверку мы попадем.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа A
Швейцария
Россия

П2

29%

1.93

ТМ 6.5

21%

1.37

Ф2 (0)

18%

1.53
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа B
Германия
Финляндия

П2

25%

1.58

ТБ 4.5

20%

1.67

ИТБ1 (1.5)

15%

1.69
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Манчестер Сити
Челси

П1

35%

1.90

Обе забьют - да

27%

2.06

ТБ 2.0

22%

1.68

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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