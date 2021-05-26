Словакам проиграли, могут ли быть проблемы с Данией? Права на сенсационные поражения у России больше нет

Надо доказывать, что неудача против Словакии была случайностью.

Поражение от словаков вовремя опустило сборную России на землю, заставив хотя бы на время перестать думать о золотых медалях и вернув к прозаичным задачам. Однако на фоне всеобщего безумия и россыпи сенсаций, которые происходят на нынешнем чемпионате мира, такая неудача воспринимается без истерик и надрыва. Вот если она получит развитие, то можно паниковать. Сейчас — рановато.

От матча с Данией изначально сложно ждать чего-то другого, кроме как победы россиян. Северяне привезли в Ригу заурядный состав, в котором основной вратарь Дам играет в Австрии, почти десяток человек представляют внутренний чемпионат. Нападающий Бодкер из швейцарского «Лугано» имеет большой опыт выступлений в НХЛ, а главного бомбардира сборной на турнире и автора хет-трика шведам Йенсена из «Йокерита» даже с натяжкой не отнесешь к звездам КХЛ. В остальном — середняки, преимущественно из шведского чемпионата.

Особых проблем ранее с датчанами не возникало. В памяти лично у меня остались разгромы 10:1 в 2016-м (вышеупомянутый Дам, по счастью для себя, тогда остался в запасе) и 9:1 в 2007-м. Нынешняя команда достаточно организованна и способна удивить, если россияне потеряют концентрацию.

Сборная Швеции поплатилась за свою расхлябанность (3:4). Швейцарцы, несмотря на колоссальную разницу в количестве бросков (30-4), выиграли всего лишь в одну шайбу (1:0). С Великобританией мучились уже сами датчане, одержав победу лишь в овертайме (3:2 ОТ). Правда, и доставившая нам столько проблем сборная Словакии с британцами не феерила, поэтому отталкиваться от одного матча будет не слишком логично.

Препарировать предстоящего соперника по частям, проводя глубокий анализ его сильных и слабых сторон, — пустая трата времени. В играх с командами такого уровня надо действовать исключительно от себя. Если это удалось сделать против солидной сборной Чехии, которой россияне навязали свой хоккей, то почему надо забивать себе голову мыслями о каких-то датских сюрпризах?

Право на одну ошибку в длинном турнире есть у любой команды. Иногда даже на две. Главное, чтобы слегка наплевательское отношение к происходящему, как это было в игре со Словакией, не переросло в систему. Своими глазами видел, как на ЧМ-2013 сборная России в День Победы умудрилась проиграть французам (1:2) и после этого в моральном плане сдала, в итоге потерпев катастрофу в четвертьфинале с американцами (3:8). Тогда не помогли даже звезды первой величины — Овечкин, Радулов, Ковальчук, Варламов, Брызгалов.

Сейчас сборная России держится не на одном-двух игроках. Это очень ровная и голодная до больших побед команда. Для нее матч с Данией должен стать хорошей проверкой на умение правильно реагировать на поражение. Это скажет о наших парнях даже больше, чем победа над чехами или потенциально над шведами.

Понятно, что штаб с нетерпением ждет приезда из Северной Америки двух победителей МЧМ-2011 в Баффало — Владимира Тарасенко и Дмитрия Орлова. Тогда они были у Валерия Брагина соответственно капитаном и ассистентом. Оба знают, как выигрывать и на взрослом уровне, завоевав по Кубку Стэнли. У нынешней сборной как раз проблема с опытными игроками, способными быть лидерами. Оба присоединятся к сборной Росиии в конце группового этапа.

Пока становиться командой, способной претендовать на золото, придется своими силами. Датчане — хороший соперник для того, чтобы вернуть себе уверенность и подготовиться к матчу с опасной Швейцарией.