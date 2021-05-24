«Я потерял всякую веру в эту команду». В Швеции и Канаде в шоке от провалов команд на ЧМ

Зарубежная пресса делится впечатлениями от результатов сборных Канады и Швеции на старте ЧМ-2021.

Hockey Sverige: «Атака снова забегала, когда запахло жареным»

Дания никогда не побеждала Швецию на чемпионатах мира. На этом турнире она выиграла со счетом 4:3.

Белоруссия никогда не побеждала Швецию на чемпионатах мира. На этом турнире она выиграла со счетом 1:0.

Как и в матче с Данией, Швеции снова нужно было отыгрываться. Атака снова забегала, когда запахло жареным.

Но в этот раз шайба просто отказывалась заходить в ворота соперника. Швецию нельзя упрекнуть в отсутствии желания отыграться, но удача вновь была не на нашей стороне.

Теперь уже будет сложно просто попасть в плей-офф. Ведь еще предстоит сыграть с еще более сильными соперниками: Швейцарией, Чехией, Словакией и Россией.

Hockey Sverige.

Hockey News: «У Гарпенлова есть пять матчей, чтобы спасти свою репутацию. И честь Швеции»

C чего бы начать? Учитывая, что сборная Швеции сама так и не начала играть на этом чемпионате мира.

«Тре Крунур» на грани феерического провала. Точнее, он уже случился.

Все началось с исторического поражения от Дании в стартовом матче. А теперь продолжилось не менее историческим поражением от Белоруссии.

Швеция не смогла забить сопернику ни одной шайбы на ЧМ впервые с 2016 года. Но тогда команду остановила сборная Канады в четвертьфинале.

Швеция пока не выглядит командой на этом турнире. Они проиграли Белоруссии и Дании.

В хоккей!

Главный тренер национальной команды Юхан Гарпенлов загнал себя в такую яму, из которой будет сложно выбраться. Если эта команда не попадет хотя бы в четвертьфинал этого чемпионата мира, то как такой тренер может готовить Швецию к Олимпиаде?

У Гарпенлова есть пять матчей, чтобы спасти свою репутацию и работу. И честь Швеции.

Hockey News.

Expressen: «Швеция обязана побеждать таких соперников. Точка»

Два матча против более чем посредственных команд. Но теперь сборной даже не гарантировано место в четвертьфинале. Просто нет слов.

Никто не ждал, что игры против Дании и Белоруссии будут простыми. Но сборная Швеции обязана держать определенную планку и соответствовать определенному уровню требований.

В хоккее очень многое зависит от настроя, эмоций и желания. Когда ничего этого нет, то игрок никогда не покажет максимум своих возможностей.

Швеция обязана побеждать таких соперников. Точка.

Но команда выглядела совершенно аморфной на льду. Продолжаю стоять на своем: она может играть гораздо лучше. Но пора начать это показывать.

Над командой сгустились тучи. Если сборная проиграет в следующем матче Швейцарии, то разразится настоящим шторм.

Expressen.

TVA: «Еще никогда сборная Канады не начинала чемпионат мира с двух поражений»

Канада снова провалила матч на чемпионате мира. На этот раз сборная не смогла ничего противопоставить команде США — 1:5.

Главный тренер команда Жерар Галлан должен внести срочные перемены, если команда рассчитывает побороться за попадание хотя бы в четвертьфинал. Еще никогда сборная Канады не начинала чемпионат мира с двух поражений.

TVA.

Sports Illustrated: «Канада пока с трудом смогла забросить хотя бы одну шайбу»

Канада считалась одним из главных претендентов на золото. Но команда пока с трудом смогла забросить хотя бы одну шайбу на турнире.

Сначала Канада проиграла хозяевам турнира — Латвии — со счетом 0:2 на старте турнира. А теперь сборная США не оставила канадцам никаким шансов — 5:1.

Команда Галлана постарается начать исправляться в следующем матче. А там ждет Германия, которая пока выиграла оба матча на старте. В случае очередного неудачного исхода выход из группы для Канады станет уже успехом. Кто бы мог такое подумать?

Sports Illustrated.

HF Boards: «Жалко, что в этом году нельзя вылететь в более низкий дивизион»

Болельщики в соцсетях и на форумах также обсуждают провальный старт фаворитов на чемпионате мира в Латвии.

Edenjung: «Я потерял всякую веру в эту команду».

BlitzSnipe: «Эта команда играет непонятно во что. Кажется, что у них просто нет плана на игру».

Salmonsnake: «Нужно относиться ко всем соперникам серьезно».

We're maybe three days into the #IIHFWorlds2021 and the UK still have more goals than Canada after two games. — Kenny «Kat» Jones ??? (@RiderLAK) May 23, 2021

Through 2 games, Liam Kirk is outscoring Team Canada. — GB Ice Hockey Future (@GBHockeyFuture) May 23, 2021

XeroKaos: «Вы видели, какой состав мы повезли на турнир? Просто стыд».

TheBeastCoast: «Был ли у Канады состав еще слабее? Что-то даже не приходит в голову».

ORRFForever: «Жалко, что в этом году нельзя вылететь в более низкий дивизион. Это стало бы хорошим уроком».

well since canada is screwed, go russia! #IIHFWorlds2021 — y- mr taco (@mrtacoforever) May 24, 2021

Pavels Dog: «Я не ожидал доминирования на льду. Но проигрывать Дании и Белоруссии просто неприемлемо».

Bauer Shill: «Мы никогда не уступали Дании или Белоруссии на ЧМ. Команда этого года феерически плоха».

WelcomeStevieY: «Абсолютно безвольная команда».

21: «Для меня это абсолютный шок. Мне нравится Гарпенлов, но пока он проваливает турнир, как и вся команда. Никакой мотивации».

So apparently #IIHFWorlds2021 is just complete chaos, and I am here for it — Laurence Thorn (@LTIceHockeyNerd) May 23, 2021