Пьяные финны и Фазель, забывающий о Белоруссии (и отомстившие канадцы). Очень странный финал чемпионата мира

Репортаж Дмитрия Кузнецова из Риги.

На чемпионат все забили

К концу чемпионата мира Рига на него заметно подзабила. Даже мой антиковидный браслет, который должен был обновляться каждые три дня, не проверяли — и если бы один среди сонма охранников случайно не заметил цвет, нелегалом финал бы и смотрел. Впрочем, в итоге так и получилось, потому что чудо-робот, который должен был выдавать и принимать образцы для тестов, в последний день тоже поймал дзен и перестал откликаться на элементарные команды.

Забила на правила и ИИХФ: в разосланной журналистам анкете с голосованием за лучших игроков турнира федерация перестала соблюдать формальности и подписала наших игроков RUS, а не ROC. Правда, нашим это ожидаемо не помогло, и в топ-7 (с учетом MVP) русские не попали.

К тому же в Риге установилась настоящая летняя погода, и толпы местных устремились к морю. Разборки финнов и канадцев за 300 евро явно уступают поездке в Юрмалу или Саулкрасты за 2.

Аншлаг по меркам карантина

Впрочем, за счет сотен гостей на арене все-таки набралось прилично народа. Правда, были и такие «зрители»:

Основная масса зрителей на матчах плей-офф чемпионата мира по хоккею be like pic.twitter.com/jvHZ1jhRZt — Lublineс93 (@Lublinec931) June 6, 2021

Вообще удивительно, что ИИХФ в конце чемпионата элементарно перестала подсчитывать и публиковать посещаемость. Напротив матча Россия — Канада стоит прочерк, хотя лично переговорил с десятками болельщиков. Видимо, не очень приятно федерации было бы видеть финальную цифру средней посещаемости 17,9 человека. Такой она должна быть в реальности.

Спасать атмосферу чемпионата мира бросились сами латвийцы. Во время решающих матчей вы могли слышать в интершуме барабаны. Это, разумеется, не ринувшиеся со всего света канадцы и немцы, а фанаты рижского «Динамо». Барабанщик Янис описал это так:

«Попросили для создания атмосферы. Я и сам готов был прийти, но клуб согласился оплатить билет. На финале нас двое, на полуфинал пришел я один. В клубе сейчас не лучшие отношения с фанатами, так бы и больше пришло, может быть. На игре Латвия — Германия было девять барабанщиков».

Фазель пообещал энхаэловцев на Ол импиаде и решил забыть про Белоруссию

Тема посещаемости всплыла в финальный день и на итоговой пресс-конференции ИИХФ. Президент латвийской федерации Алгарс Калвитис не стал стесняться и просто наехал на свое же правительство:

«За несколько месяцев до чемпионата мы начали переговоры с латвийским правительством, что, возможно, стоит пустить людей. Жаль, что оно не приняло решение вовремя, в тот момент, когда мы бы хотели. Мы надеялись, что решение будет 11 мая, но они его перенесли на июнь. Кроме того, были сделаны очень сложные правила с QR-кодами, эта система введена за месяц до всего Европейского союза. Это очень осложнило прием зрителей. Вот почему у нас низкая посещаемость».

Немыслимая ситуация. Красавцы латыши, в общем. Чуть что — устраивают публичные разборки. Хоть как-то спасают атмосферу.

Рене Фазель был более аккуратен. Мой вопрос о том, не жалеет ли он теперь о переносе турнира из Белоруссии, швейцарец прослушал (вернее, сделал вид, что прослушал) и сказал, что и так хорошо, что хоть какие-то билеты были проданы. Но зато пообещал энхаэловцев на Олимпиаде:

«Я бы сказал, мы очень близки к соглашению. Думаю, в ближайшую неделю появится конкретика. Я предостерегаю всех от того, чтобы говорить о принятом решении, но мы близки. Не скажу, что турнир в Пхенчхане был плох. Но мы все заслуживаем увидеть на Олимпиаде лучших игроков», — сказал уходящий президент ИИХФ.

Энхаэловцы, конечно, на ней нужны. Потому что престиж этого чемпионата мира упал донельзя и мог упасть еще сильнее при победе Канады. Если она в таком составе может приезжать, проходить группу, находясь одной ногой в аэропорту (эвфемизм Фазеля), и затем убирать всех — турнир можно закрывать, что бы ни говорил эксперт TSN Горд Миллер про его непредсказуемость.

Оставался последний бастион — Финляндия. Немцы в престижном для себя бронзовом матче слили другим, «звездно-полосатым» североамериканцам. Но за финнов говорил прошлый чемпионат двухгодичной давности, где они сломали хребет «кленовой машине» — 1:0.

В Риге все шло по похожему сценарию, но финнов не хватило. Впрочем, как шел матч, вы и так знаете. Гораздо веселее было на трибунах.

Финский автобус сегодня был весьма атакующим и активным. Но вс? равно не смог заслонить канадцев. pic.twitter.com/NROIN0qggT — Lublineс93 (@Lublinec931) June 7, 2021

Снюс будешь?

В отличие от нас на матче с Канадой финские посетители сумели самоорганизоваться и создать несколько маленьких секторов активности на трибунах. Разумеется, самоорганизаторы не могли быть трезвыми.

На одном из таких островков была настоящая атмосфера чемпионата мира — бутылки на полу, смех, пьяный угар и крики «Suomi!». За забитый в дебюте гол наши северные соседи явно накатили, как я понял при знакомстве.

Меня поприветствовали двумя вопросами:

— О, русский! Ха-ра-шо! За нас, небось, болеешь?

И:

— Про Зимнюю войну что думаешь? А Тартусский мир как тебе?

Как говорят классики, может, в университете я и много пива пил (но точно не в финских дозах), но историю учил. Так что парировал тем, что, мол, ваше правительство претензий к нашему не имеет.

Дальше были долгие дискуссии о Маннергейме, которые прервались так же неожиданно, как и начались: «Снюс у тебя есть? А то у нас закончился». К сожалению, угостить ребят было нечем. Тогда они сами предложили латвийскую водку. Она была на троечку — уровня игры сборной России на турнире. Финн реакции удивился. Он-то ее пил после шести стаканов пива.

Финны явно хорошо отметили выход своей сборной в финал чемпионата мира. Разнообразие напитков! pic.twitter.com/l5QZuJ504t — Lublineс93 (@Lublinec931) June 6, 2021

Но по крайней мере это было хоть какое-то боление. Канадцев и судей освистывали, показывали средние пальцы, сверкая аккредитациями. Отмененный при 1:1 гол во втором периоде отмечали танцами. Одной группке финнов помогали латвийские барабанщики, которые четко отбивали ритм под финские заряды. Кажется, хоккей пришел к тому этапу развития, когда все болеют против Канады.

Жаль, что все это продержалось 66 минут на паре секторов, — таким островом свободы должен быть весь чемпионат мира.

А Канада снова выиграла. Выбегания на лед, бросания шлемов — вроде бы все это было типично. Но опять же, прав Горд Миллер — почти половина людей в этой команде приехали на турнир впервые. И все 24 человека согласились отсидеть длительный «пузырь». Так что было что-то в их криках «йеху!» во время гимна особенное. И даже латвийские барабанщики поменяли ритм и провожали чемпионов: «Ка-на-да!» А свистевшие до этого финны аплодировали.

Впереди — Олимпиада. В Пекине, видимо, обойдется без снюса. И, судя по всему, без статуса фаворита у сборной России.