Немцы сотворили чудо, а американцы подтвердили статус фаворита. Итоги первых четвертьфиналов ЧМ

Сборная Германии впервые за 11 лет вышла в полуфинал.

Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала

США — Словакия — 6:1 (3:0, 1:1, 2:0)

Голы: Бойл — 2, 13:08 — 1:0. Блэкуэлл — 2 (Лабанк, Робинсон), 15:25 — 2:0. Гарлэнд — 4 (Мур, Джонс), 19:30 — 3:0. Цегларик — 5 (Лантоши), 32:12 — 3:1. Блэкуэлл — 3 (Робинсон, Лабанк), 36:50 — 4:1. Хмелевски — 1 (Воланин), 45:15 — 5:1. Гарлэнд — 5 (Воланин, Мур), 58:45 — 6:1.

Вратари: Петерсен — Гуска.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (16+10+7) — 28 (7+12+9).

Судьи: Черриг, Шрадер.

3 июня. Рига. «Арена Рига».

США без проблем убрали со своего пути единственного обидчика сборной России на турнире

Американцы уже достаточно давно относятся к чемпионату мира как к турниру, на который можно свозить всех, кто хочет весной лишние несколько недель сыграть в хоккей на хорошем уровне. Отношение к мировому первенству в США даже прохладнее, чем у соседей из Канады. Поэтому вряд ли кого-то должно удивлять, что в последний раз «звездно-полосатые» добирались до финала в далеком 1960 году. Позиция у USA Hockey достаточно простая — от звезд уровня Патрика Кейна и Джонни Гудро мы ни в коем случае не отказываемся, но если они не хотят ехать в сборную, то не боимся отправлять на турнир ноунеймов и не засвеченных на уровне НХЛ пацанов из студенческой NCAA.

Вот и в этом году генеральный менеджер сборной США Крис Друри привез в Латвию очень разношерстную команду, в которой место нашлось не только для претендента на топ-3 предстоящего драфта НХЛ Мэттью Бенирса и своего племянника Джэка Друри, играющего в шведском чемпионате, но и для великого ветерана Брайана Бойла.

Если вы смотрите хоккей чаще чем раз в год, то наверняка должны знать невероятно красивого 36-летнего нападающего, поигравшего в НХЛ за «Лос-Анджелес», «Рейнджерс», «Тампу», «Нью-Джерси» и «Флориду». Летом 2017-го врачи нашли у Бойла хронический миелоидный лейкоз — тип рака, который достаточно тяжело поддается лечению, если его вовремя не диагностировать. Благо недуг обнаружили на ранней стадии, и Брайан победил болезнь. Однако удивительно другое — после страшного диагноза он даже не думал прекращать играть в хоккей и в сезоне-2017/18 пропустил всего 13 матчей на старте регулярки, получил приглашение на Матч звезд, а по итогам чемпионата получил «Билл Мастертон Трофи» — приз за высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Для того чтобы рак отступил и началась ремиссия, ему не пришлось выпадать из любимой игры.

В этом сезоне Бойл, несмотря на переговоры с несколькими командами НХЛ, так и не сумел найти себе рабочее место и пропустил весь сезон. Но в свои 36 лет он даже и не думает заканчивать и в мае с удовольствием согласился поехать в Ригу в статусе «дедушки» для Бенирса, Робертсона и других молодых талантов.

И как же красиво, что Брайан положил начало разгрому словаков в четвертьфинале. За шесть минут до конца первого периода почти двухметровый американец в одиночку закатился в зону соперника по левому флангу и с ползоны мощнейшим щелчком запустил ракету в ворота Адама Гуски.

Вполне возможно, что именно шайба своего капитана вдохновила американцев на мощную победу. Во всяком случае, после его выстрела сборная Словакии поплыла и к первому перерыву горела уже 0:3. В итоге команда Крэйга Рэмзи сподобилась всего на один гол своего лучшего бомбардира Петера Цегларика, который с 11 очками в 8 матчах по-настоящему зажег перед переездом в КХЛ, а американцы достаточно спокойно отгрузили словакам еще одну трешку.

Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала

Швейцария — Германия — 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Унтерзандер — 1 (Алатало, Курашев), 15:17 — 1:0. Эрцог — 2 (Шервей, Берчи), 33:26 — 2:0. Кюнхакль — 3 (Ридер, Новак), 37:23 — 2:1. Гаванке — 2 (Кахун, Небельс), 59:16 — 2:2.

Победный буллит: Небельс.

Вратари: Дженони — Нидербергер (58:35 — 59:16).

Штраф: 0 — 14.

Броски: 22 (4+10+4+4) — 40 (8+15+13+4).

Судьи: Ансонс, Ромасько.

3 июня. Рига. Олимпийский спортивный центр.

Немцы чудо-буллитом отправили отдыхать швейцарцев

Если на «Арене-Рига» результат получился вполне предсказуемым, то в Олимпийском спортивном центре сборная Германии сотворила мини-сенсацию, вытащив матч с 0:2. Нет, очень симпатичных и здорово смотревшихся весь турнир немцев со счетов никто не скидывал и легкой победы сборной Швейцарии никто не предрекал. Но шансы на полуфинал их соседей с Хиширом, Курашевым, Майером и неувядающим Амбюлем оценивали повыше.

И больше половины матча прогнозы сбывались. Швейцарцы уже к середине второго периода после шайб Рамона Унтерзандера и Фабриса Херцога довольно комфортно вели в счете. Однако за пару минут до второй сирены команда Патрика Фишера отдала пятак и позволила немцам размочить Леонардо Дженони, а в третьем периоде решила сыграть на удержание. Как оказалось, зря. Немцы практически всю двадцатиминутку были чуть острее, но спасительный гол забили лишь за 43 секунды до сирены. После суеты на пятачке швейцарцев шайба выскочила на вершину к Леону Гаванке, и немецкий защитник в касание прошил голкипера, отправив команды в безголевой овертайм.

Казалось, что и на буллитах шансов на победу куда больше у более мастеровитой и рукастой сборной Швейцарии. Только ничем сверхъестественным никто, кроме Тимо Майера, Матиаса Нидербергера не удивил. А вот у немцев нашелся свой мастерюга в лице лучшего бомбардира Марцеля Небельса, который в пятой попытке немцев решил исполнить финт Петера Форсберга. И ведь как исполнил! Много ли видели людей, которые в решающий момент решают завести шайбу в ворота одной рукой?

Теперь сборную Германию ждет второй полуфинал чемпионата мира в истории, и легко следующему сопернику парней Тони Седерхольма точно не будет. А пока просто посмотрите, что творилось на скамейке немцев после буллита Небельса.