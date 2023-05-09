Канада привезла на ЧМ-2023 много молодых звезд. Они могут взять золото на турнире без России

Канадская молодежь готовится удивить зрителей.

На чемпионате мира, который пройдет в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая, традиционно никто не ждет топ-звезд НХЛ (спойлер — несколько человек все же приедут). Однако всегда есть возможность взять в состав ряд подрастающих талантов, которые могут выстрелить на турнире.

Так поступила Канада.

Состав сборной:

Вратари: Девон Леви («Баффало»), Сэм Монтембо («Монреаль»).

Защитники: Джастин Бэррон («Монреаль»), Итан Бир, Тайлер Майерс (оба — «Ванкувер»), Пьер-Оливье Жозеф («Питтсбург»), Джейк Уолман («Детройт»), Маккензи Уигар («Калгари»).

Нападающие: Сэмми Блайз, Джейк Нейборс (оба — «Сент-Луис»), Лоусон Круз, Джек Макбэйн (оба — «Аризона»), Адам Фантили (Университет Мичигана), Коди Гласс («Нэшвилл»), Пейтон Кребс, Джек Куинн (оба — «Баффало»), Скотт Лоутон («Филадельфия»), Милан Лучич, Тайлер Тоффоли (оба — «Калгари»), Джо Велено («Детройт»).

Группа В: Канада, Чехия, Словакия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Словения, Казахстан

Второй после Бедарда и юные звезды «Баффало»

Центральной фигурой сборной Канады станет 18-летний центр Адам Фантилли, который летом выйдет на драфт НХЛ. И дело не в том, что этот форвард — невероятный талант. Просто все внимание экспертов, скаутов и журналистов будет приковано к главному кандидату на второй выбор после Коннора Бедарда, который точно будет номером один. Последний, тоже канадец, на турнир не поедет. Правда, какой-то внятной причины такого решения озвучено не было. Возможно, молодой талант решил поберечь здоровье перед драфтом.

18-летний Фантилли стал лучшим бомбардиром (65 очков) и лучшим снайпером (30) завершившегося чемпионата NCAA, проведя 36 матчей. В студенческой лиге много игроков на два-три года старше Адама, однако таланту никакие проблемы не стали помехой. Правда, титул ему взять в составе звездного университета Мичигана не удалось. Фантилли — будущий снайпер. Быстрый, техничный, который пользуется своими габаритами. Этот парень будто всегда знает, какую нужно занять позицию у ворот, чтобы обязательно забить.

Не менее яркое впечатление на болельщиков произведет 21-летний форвард «Баффало» Джек Куинн. Парень провел свой первый полноценный сезон в НХЛ и набрал 37 (14+23) очков в 75 встречах. По сухим цифрам и не скажешь, но нападающий под конец регулярного чемпионата стал заметно прогрессировать. Их тройка с Диланом Казенсом и Джей-Джей Петеркой может стать важным звеном в строящейся команде «Сейбрз».

Пока Канада заявила только двух вратарей на турнир, однако по этому короткому списку можно предположить, кто мог бы стать основным номером. 21-летний голкипер «Баффало» Девон Леви удачно дебютировал в НХЛ, заслужил любовь болельщиков и надежды на светлое будущее клуба.

Леви провел за «Сэйбрз» 7 матчей в регулярке НХЛ, из которых выиграл 5, в среднем пропуская по 2,94 шайбы за игру и отражая 90,5 процента бросков. С такой обороной, как у «Баффало», парень показал действительно классные цифры.

Девон даже вызывался в сборную Канады на Олимпийские игры-2022, однако не провел ни одного матча.

А вот молодые форварды Джейк Нейборс и Пейтон Кребс едут на ЧМ с надеждой реанимировать самих себя. Парни слабо провели минувший сезон, набирали мало очков, много ошибались, часто пропадали с поля зрения из-за невзрачной игры. В общем, эти нападающие будут прыгать выше головы во время матчей в Финляндии и Латвии, чтобы как можно ярче проявить себя.

Голкипер Девон Леви. Фото USA Today Sports

А настоящие звезды есть?

Как таковых топ-игроков в составе этой сборной Канады нет. Но точно можно сказать, что пока команду будут тянуть Тайлер Тоффоли и Лоусон Круз.

Последний является одним из лидеров «Аризоны» и вот уже два сезона подряд неожиданно забивал по 20+ голов за сезон. В последний раз такие голевые свершения он показывал еще в молодежных лигах, а сейчас форварду уже 25 лет.

Тоффоли 31 год, а минувший сезон в «Калгари» стал для него самым результативным в карьере. Тайлер забросил 34 шайбы и набрал 73 очка за 82 встречи. Предыдущий его рекорд в НХЛ составлял 47 баллов (еще в составе «Лос-Анджелеса»). Так что на ЧМ-2023 Тоффоли приехал в статусе яркого снайпера и одного из самых опытных игроков команды.

Дядькой в раздевалке и на льду, очевидно, будет Милан Лучич. Самый возрастной (34) и харизматичный игрок в составе Канады. В последний раз за сборную Милан играл еще в сезоне-2007/08. Правда, за молодежную команду в суперсерии.

Хорошую помощь атаке окажут защитники. Канадцы привезли на турнир таких ярких игроков обороны, как Маккензи Уигар и Джейк Уолман (провел очень хороший сезон), плюс 21-летний Джастин Бэррон, который практически сходу закрепился в основе «Монеаля» и провел яркий дебютный чемпионат.

Эта сборная будет опираться на атакующий потенциал молодых форвардов, которые в ближайшие годы вполне в состоянии вырасти в настоящих звезд. А страховать юных будут опытные хоккеисты, которые провели свои лучшие чемпионаты в карьере.

Нападающий «Калгари» Тайлер Тоффоли. Фото USA Today Sports

Способна ли победить такая команда?

Я бы назвал сборную Канады одним из основных фаворитов на золотые медали чемпионата мира.

Во-первых, сбалансированная атака. Есть кому выигрывать борьбу у бортов и выходить на меньшинство, а кому - забивать и приносить победы. Непроверенных игроков, как у сборной США, практически нет. А те молодые форварды, что были вызваны на турнир, уже имеют хороший опыт игры в НХЛ или на взрослом уровне.

Во-вторых, оборона. Из семи игроков только двое имеют небольшой опыт, остальные — старожилы НХЛ или просто ребята, которые провели минимум больше 250 матчей в лиге (как Итан Бир, например).

Вопросы может вызывать только вратарская линия. Однако пока ни одна из сборных не вызвала на турнир более-менее звездного голкипера. А у Канады есть в составе будущая звезда, что уже можно назвать небольшим преимуществом.

Кстати, свое последнее золото чемпионата мира сборная Канады выигрывала как раз в Латвии в 2021 году. А в прошлом сезоне взяла серебро в Финляндии, проиграв хозяевам как раз в Тампере.

В общем, без медалей эта команда остаться не должна.