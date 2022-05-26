Швеция гниет с головы. Тренер привел «Тре Крунур» к катастрофе

Юхан Гарпенлев поругался со звездами из НХЛ и провалил три ЧМ подряд.

Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала

Швеция — Канада — 3:4 ОТ (2:0, 1:0, 0:3, 0:1)

Голы: Клингберг — 1 (Ланг, Петерсон), 1:27 — 1:0. Нюландер — 3 (Нордстрем), 7:04 — 2:0. Фриберг — 3 (Густафссон, Экман-Ларссон), 28:23 — 3:0. Грэйвс — 2 (Руа, Комтуа), 41:21 — 3:1. Дюбуа — 7 (бол., Шабо, Козенс), 58:07 — 3:2. Барзал — 1 (Батерсон, Комтуа), 58:37 — 3:3. Батерсон — 3 (бол., Барзал, Дюбуа), 60:43 — 3:4.

26 мая. Тампере. Tampere Deck Arena. 8576 зрителей.

Шведы бесславно вылетели из плей-офф, представ в концовке четвертьфинала худшей версией самих себя. «Тре Крунур» ровно прошли групповой этап, пропустили вперед только Финляндию. Поражение от Канады в очередной раз вскрыло болевую точку скандинавов, которая скручивает все тело на последних турнирах. Упустить комфортный перевес, ведя 3:0 после сорока минут с «Кленовыми листьями», — обычное дело для шведских хоккеистов. Так произошло с «Тре Крунур» на Олимпиаде в Пекине, когда в группе команда отдала матч финнам с 3:0. Трагичный сценарий повторился в четвертьфинале чемпионата мира.

Мягкотелость шведов, на которую спешно списывают повторяющиеся провалы, не объясняет всех проблем. Мягкотелость — не вирус, передающийся воздушно-капельным путем. Значит, в клубах, в том числе заокеанских, скандинавы умело скрывают бесхребетность, а в сборной всех коллективно накрывает желание рассыпаться от любой взбучки. Могу поверить в единичные случаи, что некоторые игроки сборной оказались не готовы держать удар, но точно не в массовую вспышку бесхарактерности. Проблема как минимум глубже.

Как рыба гниет с головы, так и команда разлагается с главного тренера. Юхан Гарпенлев, проработав со шведами четыре года, не добился больших успехов. Дважды на ЧМ команда вылетела в четвертьфинале, а рижские гастроли год назад завершились на групповом этапе. При любом раскладе специалист покинул бы пост после финского турнира. Скучать и сожалеть о расставании в Швеции не собираются. Гарпенлев заработал не только реноме тренера-неудачника, но и способствовал конфликту с рядом энхаэловских звезд, которые проигнорировали нынешний чемпионат мира. Бродин, Петтерссон, Рэймонд, Эрикссон Эк и Экхольм отказались сыграть за страну на ЧМ. Тренер доверился универсальным форвардам, которые подвели в ключевой момент.

«Думаю, все было неплохо до первой шайбы канадцев. Я чувствовал перед этим, что они начинали сдаваться. Мы неплохо контролировали ход матча до той самой шайбы», — объяснил причину поражения от Канады Гарпенлев. Из слов тренера следует, что Юхан собрал команду, которая разваливается после одной шайбы, даже ведя в три гола. Не торопитесь списывать провал Швеции на слабохарактерность хоккеистов, которых сбил с ног усилившийся канадский ураган. Заставить сыграть на удержание в плей-офф, когда за 20 минут до конца команда ведет 3:0, — задача каждого уважающего себя тренера. Равно как и донести до парней план, как сберечь перевес и не рассыпаться, когда соперник почувствовал запах крови.

Шведы могут винить в поражении только себя. От разных хоккеистов слышал истории, когда команды мобилизовались без помощи главного тренера. Игроки сами брали ситуацию под контроль и справлялись с тяжелыми моментами. Шведская команда не отличается подобным качеством. Ни на Олимпиаде в Китае, ни на чемпионате мира в Финляндии. Вернемся к комплектованию состава и зададимся вопросом: почему «Тре Крунур» привезли на чемпионат мира безликое нападение и ограничились только звездными защитниками? Пасьянс сходится на фигуре тренера, который не смог объединить энхаэловцев единой мыслью и найти контакт с топовыми игроками.

Гарпенлев вышел бы в дамки, если с незвездным составом добрался до медалей, которых шведы заждались четыре года. За примерами далеко ходить не надо. Финский коллега Юкка Ялонен пару лет назад намеренно отказался от хоккеистов из НХЛ, положился на проверенных парней из европейских лиг, выиграл золото и серебро ЧМ, а следом и пекинскую Олимпиаду. Все зависит только от тренера и выбранного им пути. Гарпенлев не поладил с энхаэловцами, привез сомнительный состав и опозорился в четвертьфинале. Констатируем провал на подготовительной стадии и непосредственно на самом турнире.

До прихода Гарпенлева «Тре Крунур» с Рикардом Гренборгом победили на двух чемпионатах мира подряд — в 2017 и 2018 годах. Четырехлетний цикл Юхана обернулся катастрофой для шведского хоккея. Нового тренера ждет серьезная работа: вернуть команде привычный стиль, помириться (хотя скорее это произойдет автоматически) со звездами из НХЛ и научить игроков, особенно тех, кто выступает в Европе, держать удар. Благо на уровне сборной легче разбирать руины, оставленные прошлым тренером, чем в клубах. Швеция на следующем чемпионате мира с новым специалистом снова будет претендовать на медали. Осталось только не повторить ошибок предшественника.