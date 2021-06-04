Виноват ли Бобровский в поражении от Канады? Разбираем игру вратаря с его бывшим тренером

В обоих пропущенных голах Сергей мог выручить.

За несколько часов до четвертьфинала написал олимпийскому чемпиону Виталию Самойлову. Иметь под рукой номер легенды советского вратарского цеха и не задать ему самый обсуждаемый вопрос последних дней — кого выбрать против Канады: Бобровского или Самонова — я не мог. Экс-голкипер сборной СССР без доли сомнения ответил: «Надо ставить Бобровского. Это оправданный риск».

От своих слов Виталий Анатольевич не отказался и после матча. Бобровский, несмотря на 11-дневную паузу без игр, скомканный сезон во «Флориде», ранний вылет из плей-офф и ссылку в запас на решающие матчи, вышел таким, каким мы его и привыкли видеть в сборной. Спокойным, несуетливым, без резких выпадов и метаний по вратарской площади — каждым движением он излучал уверенность. Вспомните, как в первом периоде он хитро и нагло вводил шайбу в игру, когда поймал ее ловушкой. Это показатель того, что голкипер чувствует дух игры. Сергей как бы подгонял партнеров вперед — мол, идите и забивайте, а я исправлю, если потребуется, ваши помарки в обороне.

Бобровский не отдыхал в отеле, а работал

— Я созванивался с Сергеем во время чемпионата мира, — говорит олимпийский чемпион, известный в прошлом вратарь сборной СССР, экс-тренер сборной Латвии и новокузнецкого «Металлурга» Виталий Самойлов. — Он три дня в номере не слезал с велосипеда. Три раза в день по полтора часа крутил велосипед, будто едет марафон. Выполнял разные вратарские упражнения. Это не проходит просто так. Человек постоянно в работе. Он не отдыхал в отеле, а работал. Если вспомнить, за счет работы Бобровский вытеснил Семена Варламова на молодежной Суперсерии, вытеснил Илью Брызгалова из «Филадельфии». Сергей первым выходил на тренировку и уходил со льда последним, когда остальные вратари уже собирались идти в душ. Спросите у любого голкипера в НХЛ, кто больше всех тренируется, — и вам ответят: «Бобровский».

Штаб сборной не прогадал, выпустив на четвертьфинал опытного Бобровского, выигравшего, на секундочку, две «Везины», а не набравшего ход в группе Самонова. Сергей оказался готов к такому уровню, и канадцы — точно не раздражители для него. Голкипер «Флориды» прекрасно знаком с их агрессивной манерой игры, что говорило только в его пользу.

— У него за спиной сотни таких игр, — продолжает Виталий Самойлов. — При всем уважении к Самонову, который идет правильной дорогой, Сергей сильнее и опытнее. Я был уверен, что Бобровский покажет хороший уровень, но оба пропущенных гола мне не понравились. Сергей сыграл четко и показал, на что способен. Он отбил опасный бросок блином в овертайме, выручил в конце третьего периода, когда канадцы могли делать счет 2:1 в основное время. После матча никто не скажет, что Сергей виноват в поражении, хотя перед игрой большинство специалистов склонялись к выбору Самонова.

Разбор пропущенных голов

Так как же «Кленовые» забивали Бобровскому? Первая шайба канадцев — удачно разыгранное большинство после удаления Владимира Тарасенко. Адам Хенрик вышел из-под опеки перед воротами и замкнул передачу с лицевой линии. Сергей перестраховался и опустился на щитки раньше момента броска. Пущенную Хенриком шайбу Бобровский только проводил взглядом.

— В эпизоде с первым голом Сергей сел не под бросок, а под игрока, который отдавал пас, — отмечает Самойлов. — Хотя в некоторых похожих моментах он этого не делал и оставался в стойке, тем самым заставляя соперника бросать мимо или в него. В этом случае он подсел под владеющего шайбой игрока, тот отдал пас, и Сергей даже не поднялся на ноги. Он сидел до броска — это техническая ошибка. Когда пошел пас под бросок в касание, Сергей так и сидел с низко опущенной ловушкой. Но он так прочитал эпизод — в другой раз, возможно, сыграл бы иначе.

Второй гол «Кленовых» — идеальная комбинация в формате «три на три». Манджапане привез шайбу в зону россиян, скинул на вершину Трою Стэчеру, который уложил на замахе Тарасенко и Морозова, объехал Нестерова и вернул снаряд обратно партнеру через вратарскую площадь. Эндрю оставалось не промахнуться по полупустым воротам.

— В моменте со вторым голом Сергей пропустил шайбу под клюшкой, — отмечает Самойлов. — Сергей сел к игроку, чтобы перехватить шайбу, которая прошла через вратарскую, чего в принципе не должно быть. При этом для его уровня можно было сыграть на дальнего нападающего. Если бы такой гол пропустил Самонов, к нему не было бы никаких вопросов, но к Бобровскому могу предъявить претензии.

Для канадского голкипера Дарси Кемпера российская атака не создала нерешаемых задач. С трудом вспомню и пару реальных угроз его воротам — разве что промах Владимира Тарасенко из хорошей позиции. Таких моментов, как, например, первый гол Адама Хенрика в касание, когда вратарь мог по-разному прочитать эпизод, в зоне канадцев не возникало. Бросками в район груди или щитков Кемпера не удивить. Не просто так Дарси — основной голкипер клуба НХЛ. Против него российское нападение выглядело очень уж беспомощно.

— Еще перед турниром говорил, что за Кемпера и Хилла совершенно не волнуюсь. Когда надо, они соберутся и покажут свою игру. Россиянам надо было что-то придумать для них, но этого не произошло. Канадцы чуть-чуть подсели на наших защитников, не давали начинать атаки — и все. Вы хоть Бобровского, хоть Василевского поставьте в ворота — никакой разницы. Канадцы не дали нам ничего создать в их зоне. Многие недооценивали канадцев, но я не согласен с этими людьми.

Канада не Чехия, не Белоруссия, не Швеция. Они — родоначальники хоккея. Они могут проиграть Латвии, могут проиграть Танзании, но против России соберутся, пожертвуют всем, чтобы не дать нам пройти дальше. Они грамотно выполнили задание тренерского штаба — накрывали двумя нападающими защитников в нашей зоне, не давая им поднимать голову и делать три-четыре шага вперед, чтобы отдавать первые передачи. Канадцы на корню заглушили начало наших атак, — считает Самойлов.