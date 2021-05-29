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Плей-офф без Канады и Швеции — все реальнее. Новые невероятные расклады чемпионата мира

Отдел хоккея «СЭ»
Отдел хоккея «СЭ»
-
29 мая 2021, 23:30
Сборная Швеции. Фото AFP
Сборная Швеции. Фото AFP
Теги:
Турнирные таблицы и шансы на плей-офф.

Группа А
Чехия — Великобритания — 6:1
Швейцария — Россия — 1:4
Словакия — Дания — 2:0

Группа A

И

В

ОВ

П

ПО

Ш

1

Словакия

5

4

0

1

0

13-12

2

Россия

5

4

0

1

0

19-8

3

Швейцария

5

3

0

2

0

15-14

4

Чехия

5

2

1

2

0

18-14

5

Дания

6

2

1

3

0

12-13

6

Швеция

5

2

0

3

0

16-10

7

Великобритания

6

1

0

4

1

10-25

8

Белоруссия

5

1

0

3

1

10-17

Оставшиеся матчи в группе
30 мая: Белоруссия — Швейцария, Швеция — Словакия;
31 мая: Чехия — Дания, Россия — Швеция;
1 июня: Швейцария — Великобритания, Словакия — Чехия, Россия — Белоруссия.

27&nbsp;мая. Швеция&nbsp;&mdash; Чехия&nbsp;&mdash; 2:4.Шведы снова проиграли, хотя вели 2:0 после двух периодов. Топ-сборная пролетит мимо плей-офф ЧМ?

Швеция

Положение шведской сборной продолжает ухудшаться: небольшие шансы «Тре Крунур» попасть в плей-офф стали еще меньше. Единственный реальный расклад, при котором скандинавская команда все-таки доберется до четвертьфинала, — это победы в основное время и над Россией, и над Словакией. Любая потеря очков закончится для шведов вылетом с турнира.

При этом даже с 12 очками шансы «Тре Крунур» на четвертьфиналы не очень высоки. Существует следующий расклад:

— Россия набирает хотя бы очко в матче с Белоруссией — и обходит Швецию;

— Швейцария набирает хотя бы четыре очка с Белоруссией и Великобританией — и обходит Швецию;

— Чехия побеждает Данию в основное время, а матч со Словакией заканчивает в овертайме — и обе эти сборные также превосходят Швецию. Чехия при равенстве баллов — за счет победы в личной встрече.

Группа В
Италия — Казахстан — 3:11
Норвегия — США — 1:2
Германия — Финляндия — 1:2

Группа B

И

В

ОВ

П

ПО

Ш

О

1

Финляндия

5

4

0

0

1

13-6

13

2

США

5

4

0

1

0

15-6

12

3

Казахстан

6

2

2

2

0

21-15

10

4

Германия

5

3

0

2

0

20-11

9

5

Латвия

5

2

0

1

2

12-11

8

6

Канада

5

2

0

3

0

10-14

6

7

Норвегия

6

1

1

4

0

14-20

5

8

Италия

5

0

0

5

0

8-30

0

Оставшиеся матчи в группе
30 мая: Италия — Канада, Финляндия — Латвия;
31 мая: США — Германия, Норвегия — Казахстан;
1 июня: Канада — Финляндия, Италия — США, Германия — Латвия.

28&nbsp;мая. Рига. Казахстан&nbsp;&mdash; Канада&nbsp;&mdash; 2:3.Канада еле отбилась от Казахстана. Шансы на попадание в плей-офф у «Кленовых листьев» все выше

Канада

Для удобства подсчетов можно засчитать Канаде и США очки за матч с Италией — даже на таком турнире представить сенсации в этих играх невозможно. С учетом этих очков таблица будет выглядеть так:
США — 15 (6), Финляндия — 13 (5), Казахстан — 10 (6), Германия — 9 (5), Канада — 9 (6), Латвия — 8 (5), Норвегия — 5 (6), Италия — 0 (7).

Очевидно, что в случае поражения от Финляндии канадцы при любом раскладе остаются за пределами первой четверки и не попадают в плей-офф.

Но даже если они побеждают и набирают 11—12 очков, шансы выйти в четвертьфинал не так велики и зависят от других сборных. Американцев и финнов канадцы точно не обойдут. Прежде всего, «Кленовым листьям» надо болеть за норвежцев в матче с Казахстаном: если команда Юрия Михайлиса победит в основное время, она точно будет выше Канады.

Также для североамериканцев предпочтительнее успех Латвии во встрече с Германией: немцы, если наберут еще три балла, также превзойдут Канаду благодаря победе в личной встрече. При этом не стоит забывать, что у обеих сборных еще есть второй матч в запасе (у Латвии — с финнами, у Германии — с США), в котором они также могут набрать очки.

Потенциально даже с 12 баллами Канада может оказаться позади как Казахстана вместе с Латвией или Германией, так и вообще всех этих трех сборных. Оптимальный вариант:

— Казахстан не побеждает Норвегию в основное время;

— Латвия побеждает Германию, при этом обе сборные уступают в своих других матчах.

В таком случае канадцы могут даже стать третьими, но вероятность такого события очень мала.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа A
Швейцария 1
Россия 4
Матч завершен

П2

29%

1.95

ТМ 6.5

21%

1.33

Ф2 (0)

18%

1.57
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа B
Германия 1
Финляндия 2
Матч завершен

П2

25%

1.66

ТБ 4.5

20%

1.70

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Финал
Манчестер Сити 0
Челси 1
Матч завершен

П1

35%

1.95

Обе забьют - да

27%

2.13

ТБ 2.0

22%

1.78

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