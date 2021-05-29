Турнирные таблицы и шансы на плей-офф.

Группа А

Чехия — Великобритания — 6:1

Швейцария — Россия — 1:4

Словакия — Дания — 2:0

Группа A И В ОВ П ПО Ш 1 Словакия 5 4 0 1 0 13-12 2 Россия 5 4 0 1 0 19-8 3 Швейцария 5 3 0 2 0 15-14 4 Чехия 5 2 1 2 0 18-14 5 Дания 6 2 1 3 0 12-13 6 Швеция 5 2 0 3 0 16-10 7 Великобритания 6 1 0 4 1 10-25 8 Белоруссия 5 1 0 3 1 10-17

Оставшиеся матчи в группе

30 мая: Белоруссия — Швейцария, Швеция — Словакия;

31 мая: Чехия — Дания, Россия — Швеция;

1 июня: Швейцария — Великобритания, Словакия — Чехия, Россия — Белоруссия.

Швеция

Положение шведской сборной продолжает ухудшаться: небольшие шансы «Тре Крунур» попасть в плей-офф стали еще меньше. Единственный реальный расклад, при котором скандинавская команда все-таки доберется до четвертьфинала, — это победы в основное время и над Россией, и над Словакией. Любая потеря очков закончится для шведов вылетом с турнира.

При этом даже с 12 очками шансы «Тре Крунур» на четвертьфиналы не очень высоки. Существует следующий расклад:

— Россия набирает хотя бы очко в матче с Белоруссией — и обходит Швецию;

— Швейцария набирает хотя бы четыре очка с Белоруссией и Великобританией — и обходит Швецию;

— Чехия побеждает Данию в основное время, а матч со Словакией заканчивает в овертайме — и обе эти сборные также превосходят Швецию. Чехия при равенстве баллов — за счет победы в личной встрече.

Группа В

Италия — Казахстан — 3:11

Норвегия — США — 1:2

Германия — Финляндия — 1:2

Группа B И В ОВ П ПО Ш О 1 Финляндия 5 4 0 0 1 13-6 13 2 США 5 4 0 1 0 15-6 12 3 Казахстан 6 2 2 2 0 21-15 10 4 Германия 5 3 0 2 0 20-11 9 5 Латвия 5 2 0 1 2 12-11 8 6 Канада 5 2 0 3 0 10-14 6 7 Норвегия 6 1 1 4 0 14-20 5 8 Италия 5 0 0 5 0 8-30 0

Оставшиеся матчи в группе

30 мая: Италия — Канада, Финляндия — Латвия;

31 мая: США — Германия, Норвегия — Казахстан;

1 июня: Канада — Финляндия, Италия — США, Германия — Латвия.

Канада

Для удобства подсчетов можно засчитать Канаде и США очки за матч с Италией — даже на таком турнире представить сенсации в этих играх невозможно. С учетом этих очков таблица будет выглядеть так:

США — 15 (6), Финляндия — 13 (5), Казахстан — 10 (6), Германия — 9 (5), Канада — 9 (6), Латвия — 8 (5), Норвегия — 5 (6), Италия — 0 (7).

Очевидно, что в случае поражения от Финляндии канадцы при любом раскладе остаются за пределами первой четверки и не попадают в плей-офф.

Но даже если они побеждают и набирают 11—12 очков, шансы выйти в четвертьфинал не так велики и зависят от других сборных. Американцев и финнов канадцы точно не обойдут. Прежде всего, «Кленовым листьям» надо болеть за норвежцев в матче с Казахстаном: если команда Юрия Михайлиса победит в основное время, она точно будет выше Канады.

Также для североамериканцев предпочтительнее успех Латвии во встрече с Германией: немцы, если наберут еще три балла, также превзойдут Канаду благодаря победе в личной встрече. При этом не стоит забывать, что у обеих сборных еще есть второй матч в запасе (у Латвии — с финнами, у Германии — с США), в котором они также могут набрать очки.

Потенциально даже с 12 баллами Канада может оказаться позади как Казахстана вместе с Латвией или Германией, так и вообще всех этих трех сборных. Оптимальный вариант:

— Казахстан не побеждает Норвегию в основное время;

— Латвия побеждает Германию, при этом обе сборные уступают в своих других матчах.

В таком случае канадцы могут даже стать третьими, но вероятность такого события очень мала.