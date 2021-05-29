Плей-офф без Канады и Швеции — все реальнее. Новые невероятные расклады чемпионата мира
Группа А
Чехия — Великобритания — 6:1
Швейцария — Россия — 1:4
Словакия — Дания — 2:0
|
Группа A
|
И
|
В
|
ОВ
|
П
|
ПО
|
Ш
|
1
|
Словакия
|
5
|
4
|
0
|
1
|
0
|
13-12
|
2
|
Россия
|
5
|
4
|
0
|
1
|
0
|
19-8
|
3
|
Швейцария
|
5
|
3
|
0
|
2
|
0
|
15-14
|
4
|
Чехия
|
5
|
2
|
1
|
2
|
0
|
18-14
|
5
|
Дания
|
6
|
2
|
1
|
3
|
0
|
12-13
|
6
|
Швеция
|
5
|
2
|
0
|
3
|
0
|
16-10
|
7
|
Великобритания
|
6
|
1
|
0
|
4
|
1
|
10-25
|
8
|
Белоруссия
|
5
|
1
|
0
|
3
|
1
|
10-17
Оставшиеся матчи в группе
30 мая: Белоруссия — Швейцария, Швеция — Словакия;
31 мая: Чехия — Дания, Россия — Швеция;
1 июня: Швейцария — Великобритания, Словакия — Чехия, Россия — Белоруссия.
Швеция
Положение шведской сборной продолжает ухудшаться: небольшие шансы «Тре Крунур» попасть в плей-офф стали еще меньше. Единственный реальный расклад, при котором скандинавская команда все-таки доберется до четвертьфинала, — это победы в основное время и над Россией, и над Словакией. Любая потеря очков закончится для шведов вылетом с турнира.
При этом даже с 12 очками шансы «Тре Крунур» на четвертьфиналы не очень высоки. Существует следующий расклад:
— Россия набирает хотя бы очко в матче с Белоруссией — и обходит Швецию;
— Швейцария набирает хотя бы четыре очка с Белоруссией и Великобританией — и обходит Швецию;
— Чехия побеждает Данию в основное время, а матч со Словакией заканчивает в овертайме — и обе эти сборные также превосходят Швецию. Чехия при равенстве баллов — за счет победы в личной встрече.
Группа В
Италия — Казахстан — 3:11
Норвегия — США — 1:2
Германия — Финляндия — 1:2
|
Группа B
|
И
|
В
|
ОВ
|
П
|
ПО
|
Ш
|
О
|
1
|
Финляндия
|
5
|
4
|
0
|
0
|
1
|
13-6
|
13
|
2
|
США
|
5
|
4
|
0
|
1
|
0
|
15-6
|
12
|
3
|
Казахстан
|
6
|
2
|
2
|
2
|
0
|
21-15
|
10
|
4
|
Германия
|
5
|
3
|
0
|
2
|
0
|
20-11
|
9
|
5
|
Латвия
|
5
|
2
|
0
|
1
|
2
|
12-11
|
8
|
6
|
Канада
|
5
|
2
|
0
|
3
|
0
|
10-14
|
6
|
7
|
Норвегия
|
6
|
1
|
1
|
4
|
0
|
14-20
|
5
|
8
|
Италия
|
5
|
0
|
0
|
5
|
0
|
8-30
|
0
Оставшиеся матчи в группе
30 мая: Италия — Канада, Финляндия — Латвия;
31 мая: США — Германия, Норвегия — Казахстан;
1 июня: Канада — Финляндия, Италия — США, Германия — Латвия.
Канада
Для удобства подсчетов можно засчитать Канаде и США очки за матч с Италией — даже на таком турнире представить сенсации в этих играх невозможно. С учетом этих очков таблица будет выглядеть так:
США — 15 (6), Финляндия — 13 (5), Казахстан — 10 (6), Германия — 9 (5), Канада — 9 (6), Латвия — 8 (5), Норвегия — 5 (6), Италия — 0 (7).
Очевидно, что в случае поражения от Финляндии канадцы при любом раскладе остаются за пределами первой четверки и не попадают в плей-офф.
Но даже если они побеждают и набирают 11—12 очков, шансы выйти в четвертьфинал не так велики и зависят от других сборных. Американцев и финнов канадцы точно не обойдут. Прежде всего, «Кленовым листьям» надо болеть за норвежцев в матче с Казахстаном: если команда Юрия Михайлиса победит в основное время, она точно будет выше Канады.
Также для североамериканцев предпочтительнее успех Латвии во встрече с Германией: немцы, если наберут еще три балла, также превзойдут Канаду благодаря победе в личной встрече. При этом не стоит забывать, что у обеих сборных еще есть второй матч в запасе (у Латвии — с финнами, у Германии — с США), в котором они также могут набрать очки.
Потенциально даже с 12 баллами Канада может оказаться позади как Казахстана вместе с Латвией или Германией, так и вообще всех этих трех сборных. Оптимальный вариант:
— Казахстан не побеждает Норвегию в основное время;
— Латвия побеждает Германию, при этом обе сборные уступают в своих других матчах.
В таком случае канадцы могут даже стать третьими, но вероятность такого события очень мала.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю