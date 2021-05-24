Канада близка к позору: проиграли третий матч подряд на чемпионате мира!

Всего два гола в трех матчах — в атаке «кленовые листья» не впечатляют.

Хоккей. Чемпионат мира. Группа B

Германия — Канада — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Лойбль — 1 (Кюнхакль, Ридер), 10:46 — 1:0. Плахта — 3 (Айзеншмид), 11:24 — 2:0. Пол — 1 (Миллер), 18:19 — 2:1. Хольцер — 1 (п.в., Плахта, Небельс), 57:59 — 3:1.

Вратари: Нидербергер — Хилл (57:54 — 57:59, 58:31).

Штраф: 28 — 8.

Броски: 25 (12+5+8) — 40 (12+19+9).

Судьи: Гофман, Ромасько.

24 мая. Рига. «Арена Рига».

Сборная Канады после неудачи в матче с немцами близка к тому, чтобы покрыть себя вселенским позором. Три поражения в трех стартовых матчах чемпионата мира — такого с ней никогда еще не случалось. Теперь попасть в плей-офф канадцам будет почти нереально. Даже при их идеальной игре (а откуда бы ей взяться на ровном месте?) необходимы оплошности конкурентов, чтобы зацепиться хотя бы за четвертое место в группе В. Каким бы посредственным по сравнению с прошлыми турнирами ни был канадский состав, уступать всем подряд — удар по национальной гордости. Пусть и не самый большой.

Упрекнуть канадскую сборную в том, что она проигнорировала работу над ошибками после стартовых поражений от Латвии и США или вышла без должной концентрации, никак нельзя. Главный тренер Жерар Галлан, будь он знаком с лексиконом российских тренеров, мог сказать, что «по самоотдаче претензий к ребятам нет». Его игроки быстро бегали, часто втыкались в соперников и постоянно бросали при любой удобной возможности.

Толку от этой активности оказалось немного. Немецкий вратарь Нидербергер при внушительной поддержке партнеров держался стойко и не паниковал. Сборной Германии немного повезло с заброшенными шайбами, которые разделили всего 38 секунд в середине первого периода. Получив такое преимущество, она еще больше прониклась уверенностью в своих силах и местами действовала даже нагло.

Времени и шансов для того, чтобы спастись, у Канады было по горло. Во втором периоде она дважды играла в формате «пять на три» — сначала 115 секунд, а потом полноценные две минуты. Все оказалось впустую. Можно до посинения смотреть друг на друга в раздевалке, искать оправдания и копаться в себе. Делу это не поможет. Состав, где главные лица представляют аутсайдеров НХЛ «Оттаву» и «Анахайм», по именам и мастерству даже для нынешнего турнира откровенно слаб, чтобы задумываться о медальных перспективах. Ноль очков и всего два гола в трех матчах — почти приговор. Ближайшие соперники, норвежцы и казахи, в иное время воспринимались бы как железные поставщики очков. Сейчас уже никто не даст гарантий, что сборная Канады без проблем одержит победы.

В параллельном матче группы А сомнительное достижение канадцев едва не повторила чешская команда. Врана, Коварж и Ко владели преимуществом против сборной Белоруссии на протяжении почти всей встречи и долгое время упирались в молодого вратаря соперника Колосова. Голкипер, который провел всего девять матчей в нынешнем сезоне в минском «Динамо», давал своей команде шансы один за одним. Белорусы долго терпели, грамотно отбивались и подкараулили момент, поведя в счете.

Но повторить сценарий матча против сборной Швеции и сыграть в обороне идеально им не удалось. Зато все-таки получилось после шикарного броска Еременко в верхний угол перевести встречу в овертайм, в котором им пару раз удалось всерьез напрячь вратаря Грубеца. Выручил чехов нападающий «Чикаго» Кубалик, убежавший «один в ноль» после паса Ганзла и обманувший Колосова. Первые очки на турнире для них как глоток свежего воздуха после двух стартовых поражений.