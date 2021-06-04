Если бы Черчесов комплектовал футбольную сборную из «ролевиков СКА», его бы съели с потрохами

Обозреватель «СЭ» — о корнях поражения России от десятого состава Канады.

Любой канадец дышит плей-офф

Как там сказал накануне матча Вячеслав Фетисов: «А что канадцы? Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать».

Великому ли нашему капитану не знать, что плей-офф — канадское время. Когда уже не важно, есть известные хоккеисты или нет (как будто у нас их пол- или даже треть команды). Когда в людях срабатывают заложенные в них поколениями инстинкты. На любом уровне. А тут подавляющее большинство (16 участников матча с Россией) — энхаэловцы.

Когда прочитал высказывание Фетисова, у меня сразу возникло ощущение, что весь этот сюжет с Канадой, поднимающейся из подземелья, может для нас плохо кончиться, — пусть даже это была фраза не изнутри команды, а со стороны. Вернее, ощущение это появилось даже раньше — когда канадцы еще бились за попадание в четверку, я сказал себе: «Если выползут — еще и чемпионами мира могут стать».

Причем персонально обвинять никого нельзя. Бобровский, вокруг приглашения которого было сломано столько копий, сыграл безупречно и нередко тащил. Защита — самая укомплектованная линия сборной в Риге — не «привозила». Сказать, что форварды не старались, тоже нельзя. Просто многие из них играли в меру своих способностей...

Ответный гол мы пропустили после того, как судьи придумали фол Тарасенко, а в большинстве, как мне показалось, канадцы вошли в зону с явным офсайдом. Но это не оправдание.

У нас были моменты, мы не хуже играли. Но канадцы дышат воздухом плей-офф всю жизнь, это для них — единственное, что имеет значение. Поэтому наши победы над ними на решающих стадиях — исключения, которые помнят годами. А правила — это поражения. И, когда добрались до овертайма, предчувствия были уже очень скверные. Они не обманули.

Это такой ЧМ, на котором могло произойти что угодно в любую сторону. Оно и произошло. Только с канадцами — в регулярке, а с нами — в четвертьфинале. Жаль. Но это не трагедия — такой вышел весь турнир. Шведам-то похуже нашего будет.

В то же время повод для размышлений, где именно подгнивает наш хоккей, — очень серьезный. Потому что матч с Канадой и весь этот турнир, конечно, мог закончиться иначе — но проблемы у нас системные.

3 июня. Рига. Россия — Канада — 1:2 ОТ. Фото AFP

«Неизвестные» канадцы против восьми игроков СКА

Это фетисовское «Там хоть один известный хоккеист есть?» заставило меня о многом задуматься. О том, например, насколько могут не совпадать известность в целом с текущими кондициями и показателями. Знаете ли вы, например, что «неизвестные» канадцы в этой регулярке НХЛ в сравнении с «известными» россиянами забили 119 голов против 32 и набрали 268 очков против 120?

Достаточно сказать, что все три наших форварда из НХЛ, добравшиеся до ЧМ-2021, вместе забили в сезоне на 10 голов (11 против 21) и набрали на очко (33 против 34) меньше, чем второй бомбардир и лучший снайпер «Оттавы» Браун. Его неизвестность — это не более чем вопрос тех, кто не следит за жизнью НХЛ. Так же, как и неизвестность лучшего бомбардира и снайпера «Анахайма» Комтуа (16 голов, 33 очка), второго снайпера тех же «Дакс» Хенрика (12 шайб), одного из ведущих форвардов и могильщика сборной России Манджапане из «Калгари» (18 голов, 32 очка), 22-летнего защитника первой пары «Сан-Хосе» Ферраро...

Четыре игрока сборной России — но только четыре — действительно известнее любого канадца из этого состава: двукратный обладатель «Везина Трофи» Бобровский, победители Кубка Стэнли последних трех лет Орлов с Тарасенко и, наконец, лидер обороны «Филадельфии» Проворов. Но статистика основного вратаря «Аризоны» в этом сезоне Кемпера местами даже лучше, чем у Бобровского (2,56 гола против 2,91), где-то равна (90,7 против 90,6 процентов отраженных бросков), и лишь по победам Сергей выше.

Орлов сейчас в порядке и, на мой взгляд, был в нашей команде лучшим. Тогда как обладатель, возможно, лучшего кистевого броска в НХЛ Тарасенко только набирает форму после многочисленных травм и операций, так что спрашивать с него как с той самой знаменитости, которая годами ведет «Блюзменов» вперед, сейчас неправильно. В то время как цифры Брауна, Комтуа, Манджапане (55 голов, 100 очков на троих) в сравнении с результативностью троих наших форвардов из НХЛ Тарасенко, Барабанова и Григоренко (11 голов, 34 очка) говорят сами за себя.

Не сомневаюсь, что один Евгений Дадонов для вас известнее всех этих канадцев, вместе взятых. И сезон он провел не провальный. Но в этом укороченном сезоне Браун набрал на 15 очков больше одноклубника по «Оттаве» Дадонова! А еще один форвард «Сенаторов» Пол — столько же.

А еще посмотрите на перспективу. Комтуа, форварду «Чикаго» Хагелю (24 очка в регулярке — больше, чем у Григоренко и Барабанова вместе), Ферраро — по 22 года, форвардам «Лос-Анджелеса» Виларди (23 очка) и Андерсон-Долану (11), «Коламбуса» Фоуди — по 21. О потенциальном первом номере драфта Пауэре уже не говорю.

Зато у «неизвестной» канадской команды я не представляю себе восьми (!) представителей одного клуба. У России же на этом ЧМ ситуация именно такова, причем эта команда — не чемпион и даже не финалист Кубка Гагарина. А четверо из шести ее форвардов, игравших против Канады, в не самой сильной лиге мира набрали в складчину 39 очков и забили 17 голов. То есть в среднем 4,25 гола и 9,75 очка. Не в НХЛ — в КХЛ!

Вот о чем, считаю, надо говорить, а не о том, кто абстрактно известнее. Если сравнивать настоящую и новую «Красную машину», то Виктор Тихонов не брал в сборную цеэсковских «ролевиков» — только лучших. А в СКА — ой, извините, в сборной России, — запросто. И, догадываясь о внутреннем устройстве нашего хоккея, сильно сомневаюсь, что это была инициатива Брагина.

А еще пытаюсь представить, что бы началось, если бы в футбольной сборной Станислав Черчесов практиковал такие методы подбора команды на Евро...

Роман Ротенберг и Валерий Брагин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Ротенберг и тренеры

Одна из неотъемлемых черт работы ФХР времен Романа Ротенберга — специфические отношения с тренерами. Началось с отставки Знарка — при том, что Олег Валерьевич в том 2018-м выиграл Олимпиаду и должен был еще работать и работать. Но стиль Романа Борисовича в отношении тренеров со Знарком не монтировался, и этот «развод» был неизбежен. А сам Знарок в дальнейшем в сборной — невозможен. Как и Вячеслав Быков.

А ведь работай Знарок до сих пор, мы бы имели пусть и грубоватого с прессой, но уже по-настоящему опытного, все прошедшего тренера сборной. И авторитетного в глазах игроков. Что ни говори, но и Олимпиаду, и ЧМ Знарок выигрывал. И с хоккеистами он на одной волне.

С тех пор больше года главные тренеры в сборной не работают, а один из них, Алексей Кудашов, ухитрился отправиться в отставку, не отработав ни одного (!) чемпионата мира. Илья Воробьев, Кудашов, Валерий Брагин... С учетом Знарка четыре года — четыре тренера сборной. Как такое возможно? Как происходит этот выбор? Что служит критерием?

Зачем было вытаскивать бренд «Красной машины» (которую в СССР, кстати, никто так не называл — заокеанское изобретение), если двигателем этой машины, наоборот, было полновластие тренеров и их многолетняя работа?

Сколько проработали в сборной Чернышев с Тарасовым, Тихонов? Разве последнего убрали, когда был бомбически проигран Лейк-Плэсид, первая Олимпиада при нем?

Чемпионат мира для сборной России завершён. Сегодня мы говорим спасибо всем болельщикам, которые поддерживали команду в течение турнира!

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Огромное спасибо вам!

?#россиявмоемсердце pic.twitter.com/34YLSGuDju — Хоккей России (@russiahockey) June 3, 2021

Нет, Андропов был терпеливым, и на следующий год Тихонов выиграл единственный в нашей истории Кубок Канады. А потом еще три Олимпиады. Сейчас все проще. Мы копируем внешнюю сторону «Красной машины», где главным тренером сборной был главный тренер ЦСКА; а теперь — СКА. Но просто отнять одну буковку и обеспечить результат — так не бывает; из этого копирования изъята главная деталь — НЕСЛУЧАЙНОСТЬ появления тренеров на таких постах тогда.

А теперь возникает вопрос: кто со всей этой совсем не «красномашинной» текучкой тренеров повезет сборную на Олимпиаду в Пекин, особенно если туда, даст Бог, пустят НХЛ? Пока у североамериканских сборных будут обычные их квартеты из четырех топ-тренеров лиги, что в ответ предложит Россия? Из-за чего и на предыдущих олимпиадах, например, не могли эффективно использовать Овечкина.

Иностранца идеология «Красной машины новой сборки» не допустит. Так же, как на Кубке мира 2016 года, когда самой логичной кандидатурой как минимум как член штаба был выигравший с «Магниткой» Кубок Гагарина Майк Кинэн, а сейчас — Боб Хартли.

И если канадца не назначат, а Знарка с Быковым не вернут — тогда уж оставляйте Брагина. Только штаб вокруг него соберите серьезный. Знающий, что ТАМ. Причем — сейчас.

Готов ли Брагин конкурировать с тренерами из НХЛ? А кто из наших готов? Брагина, по крайней мере, любят игроки. Это хоть что-то. За него будут биться, как бились за Знарка и Быкова.

А чтобы к этой любви добавилось еще что-то реально-современно-хоккейное, его помощниками, на мой взгляд, должны стать Боб Хартли, Игорь Ларионов, Сергей Гончар и Игорь Никитин, а Евгений Набоков вместе с Рашитом Давыдовым — заниматься вратарями.

Проигрыш в овертайме даже такой Канаде после небездарного группового этапа — убежден, не повод для увольнения Брагина за восемь месяцев до Олимпиады при отсутствии реальных кандидатур.

Но калейдоскоп тренеров весь олимпийский цикл, четверо за четыре года, — это уже само по себе катастрофично.

Может, не в них дело?