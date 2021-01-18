Сегодня турнир официально перенесли из Минска.

Совет ИИХФ принял решение, которого от Международной федерации хоккея ждали уже несколько месяцев. Белорусская часть чемпионата мира будет перенесена в другую страну. Вероятнее всего, турнир полностью пройдет в Латвии. Краткое разъяснение, размещенное на сайте ИИХФ, сделано по уму. Со ссылками на действующий регламент и опасениями относительно соблюдения безопасности, включая ситуацию с коронавирусом, для участников и гостей чемпионата. К формулировкам в данном случае не придерешься. Действительно, ИИХФ не в состоянии контролировать ситуацию с выполнением всех прописанных условий для проведения турнира.

Спорт уже давно прочно связан с политической ситуацией. С 1980-х, когда гремели олимпийские бойкоты, поменялся лишь внешний фон, но стремление реализовать свои амбиции любым способом осталось. Любому здравомыслящему человеку очевидно, что Рене Фазель пошел на редкий для себя шаг, оказавшись под огромным внешним давлением. Он всегда был известен как искусный политик, хитрый манипулятор и талантливый переговорщик. Не будь у него этих качеств, столько лет в кабинете президента ИИХФ он бы не просидел.

Сейчас у швейцарца не оставалось выбора. Он, как и его соотечественники, хорошо умеет считать деньги. Отказ двух главных спонсоров чемпионата мира — компаний Nivea и Skoda — от сотрудничества в случае его проведения в Белоруссии стал тем ломом, против которого нет приема. Приходится в этой ситуации вспоминать великого мыслителя Карла Маркса, еще в XIX веке сформулировавшего универсальную для всех времен концепцию, в которой политика базируется на экономике. Президент ИИХФ до последнего момента пытался найти компромисс.

Поездка в Белоруссию и встреча с президентом Александром Лукашенко была в большей степени визитом вежливости. За закрытыми дверьми Фазель, скорее всего, изложил то, что в понедельник стало официозом. От политики в данном случае уйти тем не менее нельзя. Представители нескольких хоккейных федераций Европы, парламентарии самого разного уровня из стран Старого Света, общественные деятели, белорусские оппозиционеры и еще куча медийных личностей всех форматов активно «топили» против проведения чемпионата мира.

Соглашусь с точкой зрения, что в текущей ситуации, а еще и на фоне очередного витка борьбы с ковидом, турнир не стал бы примиряющим, объединяющим и праздничным событием. Наоборот, открылась бы почва для всевозможных провокаций и скандалов. Фазель и его окружение, пусть и под влияниям внешних обстоятельств, сделали непростой, но логичный и одновременно мудрый ход.