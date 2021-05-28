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Канада сделала шаг от пропасти, но ее судьба — в руках Казахстана. Расклады на плей-офф чемпионата мира

Павел Климовицкий
Павел Климовицкий
Шеф-редактор по спецпроектам
28 мая 2021, 23:25
28 мая. Рига. Казахстан — Канада — 2:4. «Кленовые листья» упустили преимущество в 2 шайбы, но смогли победить. Фото Reuters
28 мая. Рига. Казахстан — Канада — 2:4. «Кленовые листья» упустили преимущество в 2 шайбы, но смогли победить. Фото Reuters
Теги:
А Латвии для выхода в плей-офф теперь придется обыгрывать Финляндию.

В пятницу на чемпионате мира в группе В состоялось два матча: Канада с огромным трудом удержала победу над Казахстаном (4:2), а Норвегия в серии буллитов одолела Латвию (4:3).

После этих игр турнирное положение выглядит так.

Группа B

И

В

ОВ

П

ПО

Ш

О

1

Финляндия

4

3

0

0

1

11-5

10

2

Германия

4

3

0

1

0

19-9

9

3

США

4

3

0

1

0

13-5

9

4

Латвия

5

2

0

1

2

12-11

8

5

Казахстан

5

1

2

2

0

10-12

7

6

Канада

5

2

0

3

0

10-14

6

7

Норвегия

5

1

1

3

0

13-18

5

8

Италия

4

0

0

4

0

5-19

0

Оставшиеся игры в группе
29 мая: Италия — Казахстан, Норвегия — США, Германия — Финляндия.
30 мая: Италия — Канада, Финляндия — Латвия.
31 мая: США — Германия, Норвегия — Казахстан.
1 июня: Канада — Финляндия, Италия — США, Германия — Латвия.

Поражение прибалтийской сборной может помочь провалившей старт турнира канадской сборной.

В случае, если бы латвийцы набрали сегодня хотя бы на очко больше, при разнице в три балла и победе в личной встрече над «кленовыми листьями» им было бы достаточно обыграть Германию в основное время, чтобы обогнать канадцев. При таком раскладе с учетом побед финнов, немцев и американцев в других матчах Канада могла бы не попасть в плей-офф даже с 12 баллами. Теперь, чтобы провернуть такое, Латвии нужно будет еще и набирать очки в матчи с Финляндией.

Правда, и без учета команды Боба Хартли остается весьма реалистичный расклад, при котором канадцы могут дважды победить в основное время и никуда не пробиться:

— Казахстан обыгрывает в основное время Италию и Норвегию — и набирает 13 очков;
— США обыгрывает хотя бы Италию и Норвегию — и набирает 15 очков;
— Финляндия обыгрывает Германию и Латвию — и набирает 15 очков;
— Германия обыгрывает Латвию — и набирает 12 очков (выше Канады по личным встречам).

Так что канадцам стоит активно болеть против Казахстана или надеяться, что Германия и Латвия разделят очки — в массовый провал США и Финляндии верится поменьше.

При этом не стоит забывать, что даже оптимистичный расклад возможен лишь в случае победы канадцев над Суоми в последний день группового этапа. В противном случае шансов выйти в плей-офф у «кленовых листьев» не будет.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа A
Швейцария
Россия

П2

29%

1.93

ТМ 6.5

21%

1.37

Ф2 (0)

18%

1.53
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа B
Германия
Финляндия

П2

25%

1.58

ТБ 4.5

20%

1.67

ИТБ1 (1.5)

15%

1.69
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Финал
Манчестер Сити
Челси

П1

35%

1.90

Обе забьют - да

27%

2.06

ТБ 2.0

22%

1.68

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