А Латвии для выхода в плей-офф теперь придется обыгрывать Финляндию.

В пятницу на чемпионате мира в группе В состоялось два матча: Канада с огромным трудом удержала победу над Казахстаном (4:2), а Норвегия в серии буллитов одолела Латвию (4:3).

После этих игр турнирное положение выглядит так.

Группа B И В ОВ П ПО Ш О 1 Финляндия 4 3 0 0 1 11-5 10 2 Германия 4 3 0 1 0 19-9 9 3 США 4 3 0 1 0 13-5 9 4 Латвия 5 2 0 1 2 12-11 8 5 Казахстан 5 1 2 2 0 10-12 7 6 Канада 5 2 0 3 0 10-14 6 7 Норвегия 5 1 1 3 0 13-18 5 8 Италия 4 0 0 4 0 5-19 0

Оставшиеся игры в группе

29 мая: Италия — Казахстан, Норвегия — США, Германия — Финляндия.

30 мая: Италия — Канада, Финляндия — Латвия.

31 мая: США — Германия, Норвегия — Казахстан.

1 июня: Канада — Финляндия, Италия — США, Германия — Латвия.

Поражение прибалтийской сборной может помочь провалившей старт турнира канадской сборной.

В случае, если бы латвийцы набрали сегодня хотя бы на очко больше, при разнице в три балла и победе в личной встрече над «кленовыми листьями» им было бы достаточно обыграть Германию в основное время, чтобы обогнать канадцев. При таком раскладе с учетом побед финнов, немцев и американцев в других матчах Канада могла бы не попасть в плей-офф даже с 12 баллами. Теперь, чтобы провернуть такое, Латвии нужно будет еще и набирать очки в матчи с Финляндией.

Правда, и без учета команды Боба Хартли остается весьма реалистичный расклад, при котором канадцы могут дважды победить в основное время и никуда не пробиться:

— Казахстан обыгрывает в основное время Италию и Норвегию — и набирает 13 очков;

— США обыгрывает хотя бы Италию и Норвегию — и набирает 15 очков;

— Финляндия обыгрывает Германию и Латвию — и набирает 15 очков;

— Германия обыгрывает Латвию — и набирает 12 очков (выше Канады по личным встречам).

Так что канадцам стоит активно болеть против Казахстана или надеяться, что Германия и Латвия разделят очки — в массовый провал США и Финляндии верится поменьше.

При этом не стоит забывать, что даже оптимистичный расклад возможен лишь в случае победы канадцев над Суоми в последний день группового этапа. В противном случае шансов выйти в плей-офф у «кленовых листьев» не будет.