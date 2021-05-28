Канада сделала шаг от пропасти, но ее судьба — в руках Казахстана. Расклады на плей-офф чемпионата мира
В пятницу на чемпионате мира в группе В состоялось два матча: Канада с огромным трудом удержала победу над Казахстаном (4:2), а Норвегия в серии буллитов одолела Латвию (4:3).
После этих игр турнирное положение выглядит так.
|
Группа B
|
И
|
В
|
ОВ
|
П
|
ПО
|
Ш
|
О
|
1
|
Финляндия
|
4
|
3
|
0
|
0
|
1
|
11-5
|
10
|
2
|
Германия
|
4
|
3
|
0
|
1
|
0
|
19-9
|
9
|
3
|
США
|
4
|
3
|
0
|
1
|
0
|
13-5
|
9
|
4
|
Латвия
|
5
|
2
|
0
|
1
|
2
|
12-11
|
8
|
5
|
Казахстан
|
5
|
1
|
2
|
2
|
0
|
10-12
|
7
|
6
|
Канада
|
5
|
2
|
0
|
3
|
0
|
10-14
|
6
|
7
|
Норвегия
|
5
|
1
|
1
|
3
|
0
|
13-18
|
5
|
8
|
Италия
|
4
|
0
|
0
|
4
|
0
|
5-19
|
0
Оставшиеся игры в группе
29 мая: Италия — Казахстан, Норвегия — США, Германия — Финляндия.
30 мая: Италия — Канада, Финляндия — Латвия.
31 мая: США — Германия, Норвегия — Казахстан.
1 июня: Канада — Финляндия, Италия — США, Германия — Латвия.
Поражение прибалтийской сборной может помочь провалившей старт турнира канадской сборной.
В случае, если бы латвийцы набрали сегодня хотя бы на очко больше, при разнице в три балла и победе в личной встрече над «кленовыми листьями» им было бы достаточно обыграть Германию в основное время, чтобы обогнать канадцев. При таком раскладе с учетом побед финнов, немцев и американцев в других матчах Канада могла бы не попасть в плей-офф даже с 12 баллами. Теперь, чтобы провернуть такое, Латвии нужно будет еще и набирать очки в матчи с Финляндией.
Правда, и без учета команды Боба Хартли остается весьма реалистичный расклад, при котором канадцы могут дважды победить в основное время и никуда не пробиться:
— Казахстан обыгрывает в основное время Италию и Норвегию — и набирает 13 очков;
— США обыгрывает хотя бы Италию и Норвегию — и набирает 15 очков;
— Финляндия обыгрывает Германию и Латвию — и набирает 15 очков;
— Германия обыгрывает Латвию — и набирает 12 очков (выше Канады по личным встречам).
Так что канадцам стоит активно болеть против Казахстана или надеяться, что Германия и Латвия разделят очки — в массовый провал США и Финляндии верится поменьше.
При этом не стоит забывать, что даже оптимистичный расклад возможен лишь в случае победы канадцев над Суоми в последний день группового этапа. В противном случае шансов выйти в плей-офф у «кленовых листьев» не будет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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