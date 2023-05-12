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Сегодня, 20:00

Первая сенсация чемпионата мира: американские студенты вынесли финнов!

Отдел хоккея «СЭ»
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12 мая. Финляндия — США — 1:4.
Фото Reuters
Хозяева турнира стартовали с поражения.

Чемпионат мира. Группа A
Финляндия — США — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Голы: Хартикайнен — 1 (бол., Саллинен, Маннинен), 18:00 — 1:0. Готье — 1 (Мазур, Самберг), 33:48 — 1:1. О`Коннор — 1 (Самберг, Гарлэнд), 49:49 — 1:2. А. Так — 1 (Гримальди, О`Коннор), 52:58 — 1:3. А. Так — 2 (О`Коннор), 59:12 — 1:4.
Вратари: Ларми (59:00) — Десмит.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 24 (10+9+5) — 38 (9+19+10).
Судьи: Блоски, Бьерк.
12 мая. Тампере. Nokia Arena. 12056 зрителей.

Открывать домашний чемпионат мира финнам сегодня выпало матчем со сборной США. Американцы в очередной раз привезли на ежегодное первенство пусть не самую именитую и звездную, но привычно агрессивную, обученную и быструю полустуденческую банду, в которой нашлось место энхаэловским мастерам вроде Алекса Така и Коннора Гарланда.

Поэтому легкую прогулку на самом старте турнира хозяевам никто не обещал. Тем более что сами хозяева в какой уже раз собрали команду преимущественно из стареющих игроков европейских чемпионатов, а из настоящих имен затащили на майский междусобойчик только Микко Рантанена, решившего поиграть еще чуть-чуть и скрасить печаль от раннего вылета «Колорадо».

Как бы то ни было, именно действующих чемпионов мира во главе со ставшим в Суоми национальным героем двухметровым сутулым троллем Марко Антиллой почти все безоговорочно считали фаворитом в матче-открытии на новенькой Нокиа-Арене в Тампере. Однако вместо победы перед 13-тысячными трибунами европейцы получили мощный удар по носу от дерзкой и кусачей команды Дэвида Куинна.

Каттер Готье, Ник Бонино, Лэйн Хатсон. Американцы привезли на ЧМ без России восемь студентов и одного ветерана. Получится взять хотя бы бронзу?

А ведь все начиналось для сборной Финляндии довольно неплохо. В концовке первого периода она повела благодаря голу Теему Хартикайнена, реализовавшего большинство, и вроде смогла подстроиться под довольно высокий темп американцев. Но после перерыва парни Юкки Ялонена отчего-то начали играть на удивление безобразно в обороне и на 34-й минуте заслуженно получили гол от 19-летнего нападающего Бостонского колледжа Каттера Готье. При этом сравнивать счет звездно-полосатые могли еще после выхода из раздевалки, но в моменте с отмененной шайбой Мэтта Коронато арбитры усмотрели помеху вратарю.

И если во второй двадцатиминутке возрастным финнам удавалось справляться с напором и скоростями куда более молодых и выносливых парней из США, то в середине третьей они все-таки посыпались и увидели еще два пропущенных гола. Сперва их наказал за отвратительную смену форвард «Питтсбурга» Дрю О'Коннор. А через пару минут Алекс Так и Рокко Гримальди улетели за спину защитникам и красиво обыграли голкипера хозяев Эмиля Ларми.

Как оказалось, в оставшееся время у окончательно подсевшей Финляндии не осталось сил даже на еще одну шайбу. И вряд ли это должно сильно удивлять, учитывая, что по среднему возрасту (29 лет) хозяева на этом ЧМ уступают только сборной Словении. Впрочем, делать какие-то долгоиграющие выводы после одного матча на турнире, в котором обеим командам предстоит сыграть еще как минимум шесть матчей, точно рано. Особенно памятуя, как команды Юкки Ялонена умеют прибавлять ближе к концу дистанции.

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Чемпионат мира по хоккею
Сборная США по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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