Россия близка к плей-офф, а Канаде нужно чудо. Расклады для топ-сборных на чемпионате мира

Турнирные таблицы и шансы на выход из групп.

Группа A : Россия выйдет в плей-офф в случае победы над Швейцарией и Швецией

После матчей Россия — Дания (3:0) и Белоруссия — Великобритания (2:4) турнирное положение в группе А чемпионата мира стало таким:

Словакия — 9 очков (3 матча), Россия — 9 (4), Швейцария — 6 (3), Дания — 5 (4), Великобритания, Белоруссия — 4 (4), Швеция — 3 (3), Чехия — 2 (3).

Для того чтобы попасть в плей-офф, сборной России будет достаточно победы над Швейцарией и Швецией (хватит одной — в основное время, другой — в дополнительное).

В таком случае Россию точно не обойдут:

— Великобритания и Белоруссия, которые при наилучшем раскладе наберут по 13 очков;

— Дания и Чехия, которые при наилучшем раскладе наберут по 14 очков, но уступят России по личным встречам;

— Швеция, которая при наилучшем раскладе наберет 12 очков;

При этом, скорее всего, граница для попадания в плей-офф будет еще ниже — 12—13 очков. Но, чтобы не изучать результаты соперников, сборной России, конечно, лучше решить свою судьбу до последнего матча с Белоруссией.

Группа B : победа над Норвегией немного улучшила шансы Канады на попадание в плей-офф

После матча Канада — Норвегия (4:2) турнирное положение в группе В чемпионата мира выглядит так:

Германия — 9 очков (4), Казахстан — 7 (4), Латвия, Финляндия — 7 (3), США — 6 (3), Канада, Норвегия — 3 (4), Италия — 0 (3).

В плей-офф выходит четыре команды. «Кленовым листьям» предстоит сыграть еще три матча: Казахстан (28 мая), Италия (30 мая), Финляндия (1 июня).

Канада в случае любого поражения в группе в основное время потеряет практически все шансы выйти в четвертьфинал:

— Финляндия явно не потеряет очки с Италией и наберет не менее 10 баллов

— США тоже не потеряет очки с Италией и наберет не менее 9 баллов — а по личным встречам американцы будут выше канадцев.

— У Германии уже 9 очков — и по личным встречам они тоже выше канадцев.

— Латвии нужно набрать 2 очка в 4 матчах (игра с Норвегией — очевидный вариант) — по личным встречам и они выше канадцев.

— Теперь и Казахстан претендует на место в плей-офф — при победе хотя бы над Италией он наберет 10 баллов.

Так что в случае хотя бы одного поражения Канада, вероятно, не попадет не только в четверку, а, скорее всего, будет претендовать лишь на шестое место в группе.