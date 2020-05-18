Золото Квебека. Долгожданная победа сборной России на чемпионате мира

18 мая 2008 года состоялся финальный матч чемпионата мира в Квебеке. В финале встретились сборные России и Канады.

Сборная Канады по ходу встреч дважды вела в счете с разницей в две шайбы, но россияне сумели переломить ход игры и одержать победу над соперником.

Канадцы, которыми на мировом первенстве руководил Кен Хичкок, на протяжении первой половины основного времени матча владели инициативой, причем их преимущество в первые 20 минут встречи вылилось в счет 3:1 к первому перерыву. Во втором периоде инициатива постепенно начала переходить к россиянам, однако к его окончанию канадцы все равно выигрывали с разницей в две шайбы — 4:2. Ключевым отрезком в матче оказались последние 20 минут основного времени. Именно в заключительном периоде сборная Канады из-за активного прессинга со стороны соперника не сумела удержать преимущество и позволила подопечным Вячеслава Быкова сравнять счет (4:4).

Обладатель золотых наград чемпионата мира определился в овертайме: победу россиянам на третьей минуте дополнительного времени при игре в большинстве точным броском принес Илья Ковальчук.

Одержав победу над соперником в финале, сборная России после 15-летнего перерыва выиграла золото чемпионата мира.

Величайшая победа российского хоккея. Прошло уже десять лет // Россия — Канада: золотой Квебек