Зинэтула Билялетдинов отметил игру Дмитрия Воронкова в матче с Данией

Бывший главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу национальной команды над Данией (3:0) в матче чемпионата мира-2021, а также отметил игру форварда Дмитрия Воронкова.

«Воронков — молодец. Да и прошедший сезон показал, что он играет эффективно и с большой отдачей. Парень растет, дай Бог, чтобы он и дальше прогрессировал. Что касается самой игры сборной, то я тут ничего не могу сказать», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Сборная России набрала 9 очков после четырех игр и вышла на первое место в группе A.

(Владислав Флегонтов)