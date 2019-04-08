Зибанежад не сыграет на ЧМ-2019

Нападающий "Рейнджерс" швед Мика Зибанежад не примет участия в чемпионате мира-2019. Клуб из Нью-Йорка не попал в Кубок Стэнли в этом сезоне.

- Это непростое решение, но я не успею восстановиться к чемпионату мира, - цитирует SVT Зибанежада. - С учетом прошлого года я сейчас хочу сосредоточиться на восстановлении. Для меня честь представлять сборную, но если хочешь играть за сборную, нужно быть готовым на 100 процентов.

В нынешнем сезоне Зибанежад отметился 74 (30+44) очками в 82 матчах регулярного чемпионата.

Чемпионат мира-2019 пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

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