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Журналист про обнаженную женщину в сауне сборной СССР: «Тихонов считал, что это может быть провокация США»

16:34
Виктор Тихонов. Фото Zumawire/MVphotos
Виктор Тихонов. Фото Zumawire/MVphotos
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Леонид Лааксо, бывший директор офиса советского информагенства АПН в Хельсинки, поделился воспоминаниями о чемпионате мира 1982 года. Турнир прошел в Финляндии. Чемпионом стала сборная СССР. История опубликована в Iltalehti.

По словам 73-летнего Лааксо, он организовал для советской команды сауну. Он отметил, что русские, как и финны, любят сауну. Экс-директор офиса сказал, что с командой были руководитель группы, врач и другие важные персоны, в том числе тренер Виктор Тихонов, которого Лааксо назвал самодовольным, а также арбитр Анатолий Сеглин.

Бывший директор офиса АПН сказал, что в какой-то момент дверь открылась, и вошла обнаженная женщина. «Это был костюм Евы», — сказал он, смеясь. Он допустил, что она могла ошибиться дверью. «Я решил представить неожиданного гостя советским хоккеистам, сидевшим на скамейке в сауне. «Разрешите представить», — обратился тогда Лааксо к советской делегации. По его словам, советская делегация не ожидала такого. Игроки смеялись, но не смеялся Виктор Тихонов.

«Виктор понизил голос и прошептал мне на ухо, что это может быть американская провокация», — сказал Лааксо. Специалист опасался, что завтра в желтой прессе может появиться скандальная фотография советских хоккеистов с обнаженной женщиной.

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