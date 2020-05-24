«Жест смерти» Знарка. Легендарная перепалка российского тренера со шведом

Сегодня исполнилось шесть лет знаменитой перепалке главного тренера сборной России Олега Знарка с коллегой из шведской команды Рикардом Гренборгом.

В полуфинале ЧМ-2014, первого для Знарка во главе российской сборной, специалист сошелся в словесной дуэли с Гренборгом, хотя их разделяло стекло и пространство между скамейками.

Знарок во время перепалки показал «жест смерти», проведя большим пальцем по своему горлу. Россия победила Швецию 3:1. Оба оппонента получили по одному матчу дисквалификации, и Знарок наблюдал за финалом против Финляндии (5:2) с трибун.