Чемпионат мира

12:56 15 мая | Хоккей — Чемпионат мира

Жамнов впервые вышел на тренировку сборной России

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов впервые вышел на тренировку национальной команды.
Старший тренер сборной России Алексей Жамнов впервые вышел на тренировку национальной команды.
1
Обсудить

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов впервые вышел на тренировку национальной команды. Ранее он пропускал занятия из-за болезни. (Алексей Шевченко)

Напомним, что в среду, 15 мая, Россия проводит четвертый матч группового турнира чемпионата мира по хоккею-2019.

Национальная команда после побед над Норвегией (5:2), Австрией (5:0) и Чехией (3:0) встречается со сборной Италии. Игра группы B предварительного раунда ЧМ-2019 в Братиславе на арене "Зимний стадион Ондрея Непелы" начинается в 21.15 по московскому времени.

Россия – Италия: чемпионат мира по хоккею, 15 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 21.15 (мск)

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею – 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр //
Турнирная таблица группового этапа и сетка плей-офф чемпионата мира – 2019

Чемпионат мира по хоккею – 2019: новости, обзоры, команды, статистика //
Сборная России по хоккею: расписание и результаты матчей, состав и статистика //
Где смотреть видеотрансляции матчей сборной России на ЧМ-2019

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ