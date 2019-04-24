Зайцев и Гусев вызваны в сборную России

Защитник Никита Зайцев ("Торонто") и нападающий Никита Гусев ("Вегас") вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2019 в Словакии, информирует пресс-служба ФХР. Турнир пройдет в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.
Напомним, "Торонто" и "Вегас" завершили выступление в этом сезоне НХЛ, проиграв "Бостону" (3-4) и "Сан-Хосе" (3-4) в первом раунде Кубка Стэнли.
📣 Защитник Никита Зайцев ("Торонто") и нападающий Никита Гусев ("Вегас") вызваны в национальную сборную #снамироссия #redmachine– Хоккей России (@russiahockey) 24 апреля 2019 г.
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