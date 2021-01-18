«Зашквар, воровство в чистом виде». В Госдуме прокомментировали лишение Белоруссии чемпионата мира-2021 по хоккею

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что Белоруссию лишили права на проведение ЧМ-2021 по хоккею. Турнир должен был пройти в столице Белоруссии и в Риге. По информации «СЭ», весь ЧМ пройдет в Латвии.

— Если чемпионат будет проведен в Латвии, то это в чистом виде зашквар, это воровство, — сказал Милонов. — Они не имеют права у белорусов воровать чемпионат мира. Считаю, что мы должны солидаризироваться с белорусами или взять под свою защиту и сказать, чтобы они проводили свой чемпионат сами. Думаю, сейчас наступят серьезные разборки. Сегодня лишат Белоруссию, завтра Россию.

Это полный беспредел и нарушение всех мыслимых и немыслимых законов и норм международного права. Они ж, по сути дела, требуют от белорусов совершить политические действия, убрать неугодного европейцам и американцам политика, тогда у них будет снова чемпионат. Но он же проводится не для Лукашенко, а для людей. Надо в Белоруссии провести нормальный, полноценный чемпионат. Считаю, что многие страны туда приедут, а кто не приедет — тот трус. Если латвийцы себе возьмут чемпионат, пусть выкрасят себе клюшки в розовый цвет и бегают в юбках там. Такая у них будет команда.

(Екатерина Звенигородская)