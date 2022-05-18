Защитники «Далласа» Хейсканен и Линделль сыграют за Финляндию на ЧМ-2022 по хоккею

Защитники «Далласа» Миро Хейсканен и Эса Линделль сыграют за Финляндию на чемпионате мира по хоккею 2022 года, сообщает MTV Uutiset.

Таким образом, финская сборная Финляндии окончательную заявку на турнир.

В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 22-летний Хейсканен набрал 36 (5+31) очков в 70 матчах. В плей офф на его счету 3 балла (1+2) в 7 встречах.

На счету 27-летнего Линделля 25 (4+21) очков в 76 играх. В плей-офф он набрал 2 (0+2) балла в 7 матчах.