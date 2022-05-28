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Сегодня, 21:15

Защитник сборной Швеции получил травму на чемпионате мира

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник сборной Швеции и Ванкувера Оливер Экман-Ларссон получил травму ноги на чемпионате мира. На восстановление ему потребуется 4-6 недель, сообщает пресс-служба «Кэнакс».

Экман-Ларссон оказался в стане «Кэнакс» перед началом сезона в результате обмена с «Аризоной».

В этом регулярном чемпионате он провел 79 матчей, в которых набрал 29 (5+24) очков.

Его контракт с кэпхитом в 8,25 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

Оливер Экман-Ларссон
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
ХК Ванкувер Кэнакс
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