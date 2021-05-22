Защитник сборной Швеции Карл Клингберг прокомментировал поражение в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2021 с Данией (3:4).

«Это был слишком дорогой урок для нас. Мы очень неудачно сыграли в первом периоде, во втором начало лучше получаться, но игра в формате «4 на 4» выбила нас из ритма. Мы не можем позволять себе выпускать игру из-под контроля. Надо всегда атаковать, владеть инициативой и стараться идти вперед», — цитирует Клингберга официальный сайт турнира.

Команды выступают в группе А с такими сборными, как Россия, Чехия, Словакия, Швейцария, Великобритания и Белоруссия.

Турнирую таблицу группы А можно посмотреть здесь.