Защитник сборной России Проворов отбил шайбу головой в матче против Словакии

Защитник сборной России Проворов эффектно спас ворота в первом периоде матча со Словакией на предварительном раунде чемпионата мира-2021.

Хоккеист головой не позволил добить шайбу после сейва голкипера Александра Самонова.

Сборная России стартовала на ЧМ-2021 с победы над Чехией (4:3) и затем обыграла Великобританию (7:1). Также команда Валерия Брагина сыграет в группе с Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).