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Защитник сборной России Проворов отбил шайбу головой в матче против Словакии

17:00
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Защитник сборной России Проворов эффектно спас ворота в первом периоде матча со Словакией на предварительном раунде чемпионата мира-2021.

Хоккеист головой не позволил добить шайбу после сейва голкипера Александра Самонова.

Сборная России стартовала на ЧМ-2021 с победы над Чехией (4:3) и затем обыграла Великобританию (7:1). Также команда Валерия Брагина сыграет в группе с Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/IIHFHockey/status/1396822984246005765

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры