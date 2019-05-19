Защитник сборной России признался, что ему было трудно настроиться на матч против Италии

Защитник ЦСКА и сборной России Никита Нестеров рассказал, что ему было жалко сборную Италии, которую подопечные главного тренера Ильи Воробьева разгромили со счетом 10:0 в матче группы B чемпионата мира в Словакии.
– Интересно было с Италией играть?
– Конечно. Они выиграли в своем дивизионе и попали к нам. Значит, были достойны этого.
– Овечкин после матча пожалел парней.
– Мне тоже жалко пацанов. 10:0. В футбол нужно было с ними сыграть. На самом деле, было очень сложно настроиться на Италию. Хорошо, что никто не получил травмы в этой игре, так как все были расслабленные. Нашим ребятам удалось взять себя в руки. (Игорь Еронко, Алена Гребенькова)
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