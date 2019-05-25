Защитник сборной Финляндии заявил, что Овечкин пытался сломать ему спину

Защитник сборной Финляндии Оливер Каски прокомментировал эпизод с участием нападающего сборной России Александра Овечкина, который произошел в начале первого периода матча 1/2 финала чемпионата мира-2019 (1:0).

– Овечкин пытался сломать мне спину, – приводит слова Iltalehti Каски. – К счастью, ему не удалось этого сделать, и мы выиграли матч. После такой победы никакой боли не ощущается. С кем хотим играть в финале? Канада и Чехия – хорошие команды.

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