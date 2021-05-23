Защитник сборной Белоруссии рассказал о своем самочувствии после жесткого столкновения со шведом
21:32
Защитник сборной Белоруссии Евгений Лисовец передал послание болельщикам. В матче чемпионата мира против шведов (1:0) Лисовец неудачно столкнулся с соперником и его увезли со льда на носилках.
«Всем спасибо за поддержку, все в порядке. Когда увидимся на льду? Не знаю. Посмотрим, как завтра будет самочувствие.
Всех с очень важной для всех нас победой, болельщикам — спасибо», — приводит слова Лисовца hockey.by.
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