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Защитник сборной Белоруссии рассказал о своем самочувствии после жесткого столкновения со шведом

21:32
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Защитник сборной Белоруссии Евгений Лисовец передал послание болельщикам. В матче чемпионата мира против шведов (1:0) Лисовец неудачно столкнулся с соперником и его увезли со льда на носилках.

«Всем спасибо за поддержку, все в порядке. Когда увидимся на льду? Не знаю. Посмотрим, как завтра будет самочувствие.

Всех с очень важной для всех нас победой, болельщикам — спасибо», — приводит слова Лисовца hockey.by.

Дополнительная информация:

https://hockey.by/news/video/news142174.html

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