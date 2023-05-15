Елесин считает сборную Казахстана хорошим соперником

Защитник «Локомотива» Александр Елесин поделился мнением об уровне сборной Казахстана и «России 25».

«Сборная Казахстана — очень хороший соперник, с нами и белорусами они проходили один из этапов подготовки к турниру, уже одержали первую победу. У нас тоже очень хорошая команда, много сильных и разноплановых игроков, мы могли бы показать на чемпионате мира хороший результат, нам все по зубам», — цитирует Елесина ТАСС.

Сборная Казахстана на ЧМ-2023 по буллитам победила Норвегию. Ранее казахстанцы проиграли в товарищеских матча команде «Россия 25» (0:4) и сборной Белоруссии (0:6).

15 и 16 мая «Россия 25» и сборная Белоруссии проведут матчи в Минске.