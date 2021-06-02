Захаров считает, что быстрые голы российской команды повлияли на игру сборной Белоруссии

Главный тренер сборной Белоруссии Михаил Захаров поделился впечатлениями после матча со сборной России (0:6) на чемпионате мира по хоккею.

«Думаю, быстрые голы сильно повлияли на наши действия, — цитирует специалиста hockey.by 1 июня. — Я бы сказал, что это были необязательные шайбы. Сложновато отыграться, когда пропускаешь несколько голов после пары бросков. Во втором и третьем периодах ребята сражались. Но российский вратарь отыграл уверенно и даже не дал нам зацепиться за игру. Но моменты мы создавали — были очень хорошие, когда казалось, что вот-вот забьем. Но не получилось.

Можно ли найти какой-то позитив после такого турнира? Да ничего позитивного. Провально завершили чемпионат, разгромные поражения. Старались держаться до конца, не сдаваться. Но, к большому сожалению, две последние игры — сплошной негатив. Такое чувство, что хоккеисты не до конца верили, что на этом чемпионате будет очень высокий уровень соперников.

Считаю, многие наши ребята могли лучше сыграть — особенно это касается кахаэловцев. Думаю, они понимают, что надо больше работать — некоторые проиграли многовато микроматчей. Нельзя нам было проваливать встречи с британцами и датчанами. Но повторюсь: уровень чемпионата очень серьезный. Все сборные играют ровно».

В 1/4 финала сборная России сыграет с командой Канады.